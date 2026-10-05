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El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, el empeño de Aagesen que queda varado con el adelanto electoral

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El pasado 30 de septiembre la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, retomó la ronda de contactos con distintos grupos parlamentarios para avanzar en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Ahora, ese empeño queda varado con el anuncio de adelanto electoral al próximo 29 de noviembre por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque ha habido pocos avances en el ámbito político, el Ejecutivo anunció en agosto que más de 250 organizaciones de ámbitos muy diversos de la sociedad --desde empresas a sindicatos, pasando por colegios profesionales, centros de investigación y organizaciones ecologistas, entre otros-- se habían adherido al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática en septiembre de 2025 tras la oleada de incendios de agosto del año pasado. Tras un proceso de participación, en el que se recibieron cerca de 4.000 aportaciones, el Gobierno presentó el pasado diciembre un segundo borrador con 15 ejes de actuación.

Además del anhelo de este gran pacto, el adelanto electoral deja en el aire otras normas en materia ambiental, como la modificación de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que se encuentra en fase de tramitación del anteproyecto.

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