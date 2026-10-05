Herriarte-Entrepueblos inaugura tres exposiciones en Euskadi de Gervasio Sánchez sobre activistas amenazados de muerte

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La asociación Herriarte-Entrepueblos inaugura este martes, 6 de octubre, en Euskadi tres exposiciones del fotoperiodista Gervasio Sánchez que, ubicadas en Getxo, Amurrio y Orduña, se complementan para "generar un itinerario vivo". Las muestras, dedicadas al proyecto "Activistas por la vida", documentan la situación de defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos sociales y humanos en Guatemala y Honduras.

Según ha informado la asociación en un comunicado, "Activistas por la vida" recoge la historia de 40 personas que defienden sus territorios y recursos naturales, así como los derechos de las mujeres y las libertades ciudadanas. Su labor, según explica el proyecto, "entra en conflicto con los intereses de inversores, empresas y grupos transnacionales dedicados a la extracción de recursos naturales y materias primas de Honduras y Guatemala para su comercialización en el mercado mundial".

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La exposición señala que las legislaciones de ambos países favorecen los derechos de estas empresas en detrimento de los de la ciudadanía. Esta situación, unida a "la persecución, las amenazas de muerte, los elevados índices de violencia y la corrupción policial, política y judicial", ha provocado que miles de familias hayan abandonado sus territorios. Pese a ello, comunidades indígenas y campesinas !continúan defendiendo sus tierras frente a estos intereses", han explicado.

A través de fotografías, textos y videoentrevistas, el proyecto muestra la vida de personas que, pese a estar amenazadas de muerte, continúan "luchando por sus derechos".

"La realidad que se cuenta en este proyecto fotográfico tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento", explica Gervasio Sánchez, que señala que se trata de "perseguidas por la defensa de la integridad de sus aldeas, personas que luchan como defensores de la tierra, personas que luchan contra las grandes empresas extractivistas, personas que luchan por la naturaleza y la riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar lo que ocurre en Guatemala y Honduras".

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TRES EXPOSICIONES

Getxo acogerá del 6 de octubre al 6 de noviembre en Gurari Etxea la primera de las tres muestras. Se trata de una adaptación itinerante de "Activistas por la vida" que se podrá ver por primera vez con un enfoque feminista. La exposición reúne 20 fotografías de defensoras de la tierra y de los derechos humanos en Honduras y Guatemala, acompañadas de recursos audiovisuales y breves entrevistas a las personas retratadas.

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La inauguración tendrá lugar el mismo 6 de octubre a las 18.30 horas e incluirá la charla "Voces feministas y descoloniales en Abya Yala: territorios, cuerpos, mentes y tierras", con Lourdes Castillo, militante salvadoreña y activista por la defensa del territorio.

El acto contará también con las actuaciones de Celeste Agüero y Mery Murúa, artista argentina que se encuentra de gira por Euskadi. La Asociación Entramar ofrecerá una visita guiada durante la inauguración y otras sesiones a lo largo de la exposición, previa inscripción.

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Por su parte, Amurrio acogerá del 7 al 30 de octubre, en la Sala de Exposiciones La Casona, la primera mitad de la exposición original "Activistas por la vida", mientras que la segunda parte podrá visitarse en Orduña.

Esta muestra reúne el testimonio de 20 activistas de Honduras y Guatemala que luchan por la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Su inauguración será el miércoles 7 de octubre a las 19.00 horas y contará con una visita guiada del propio Gervasio Sánchez, quien participará además en una mesa redonda con el colectivo de mujeres guatemaltecas Mujeres Tejiendo Red, moderada por Herriarte-Entrepueblos.

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Finalmente, el Museo de Orduña acogerá del 8 de octubre al 13 de diciembre la segunda mitad de "Activistas por la vida", con otros 20 activistas de Honduras y Guatemala que defienden la naturaleza y los derechos humanos.

La inauguración tendrá lugar el jueves 8 de octubre a las 19.00 horas. Gervasio Sánchez realizará una visita guiada y participará en una mesa redonda con Mujeres Tejiendo Red, moderada por Koldo Badillo, director del Museo de Orduña.