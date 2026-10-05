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Mónica García suspende su agenda de esta mañana tras anunciar Sánchez su comparecencia institucional

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La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha suspendido su participación en el II Simposio del Observatorio de la Sanidad que tenía previsto a las 9.30 horas en Madrid, según han confirmado fuentes de su departamento.

La suspensión se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado una comparecencia institucional para las 9 horas de este lunes en la que está previsto que anuncie su decisión sobre si adelanta o no las elecciones generales.

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La ministra inauguraba el II Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por 'El Español'.

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