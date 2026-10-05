Liberados casi 100 presos seguidores del imán Mohamed Kindo en Burkina Faso tras meses de detención

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Las autoridades de Burkina Faso han liberado este domingo a casi un centenar seguidores de líder espiritual sunita el Dr. Muhammad Ishaq, detenidos en mayo durante las concentraciones no autorizadas que siguieron al arresto del líder religioso.

Los manifestantes han podido regresar con sus familias tras estar meses en prisión, según los videos en redes sociales, que muestran los reencuentros, recogidos por el medio burkinés, Burkina Yawana.

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Las detenciones se produjeron el 26 de mayo de 2026 y durante los días posteriores, cuando estallaron las concentraciones espontáneas en Uagadugú, capital de Burkina Faso, poco después del arresto del Dr. Muhammad Ishaq Kindo, Gran Guía Espiritual del Movimiento Suní de Burkina Faso (MSBF). Estas manifestaciones callejeras no autorizadas provocaron tensiones y la intervención de las fuerzas de seguridad para mantener el orden público.

El líder espiritual fue detenido por criticar abiertamente en redes sociales un proyecto de ley destinado a regular la práctica religiosa en los servicios públicos.

Esta oleada de liberaciones se ha llevado a cabo tras la mediación de las autoridades burkinesas con las organizaciones islámicas. Desde las primeras horas posteriores al arresto del líder espiritual el 26 de mayo, el Movimiento Suní de Burkina Faso (MSBF) y la Federación de Asociaciones Islámicas de Burkina Faso (FAIB) emitieron un comunicado oficial para abordar la situación.

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La Oficina Nacional del MSBF instó enérgicamente a los jóvenes a mantener la calma, actuar con moderación y respetar los cauces legales, desaprobando cualquier manifestación callejera y priorizando el diálogo directo con las autoridades.