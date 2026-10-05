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La Guardia Costera de EEUU suspende la búsqueda del avión de transporte médico perdido con seis pasajeros a bordo

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La Guardia Costera de Estados Unidos ha suspendido la búsqueda de los seis pasajeros a bordo del avión de transporte médico desaparecido frente a la costa del Estado de Massachusetts a primera hora de este sábado, según un comunicado de la propia agencia publicado este domingo por la noche.

Aproximadamente a las 2 de la madrugada del sábado, la Administración Federal de Aviación notificó a la Guardia Costera que se había perdido el contacto con la aeronave Gulfstream G100 mientras viajaba de las Bermudas a Boston.

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De acuerdo con los datos de FlightAware, recogidos por el medio estadounidense CNN , el avión voló a una altitud de 24.000 pies durante más de una hora antes de precipitarse 13.000 pies en dos minutos. Posteriormente, se encontraron restos del avión frente a la costa de Nantucket, una isla de Massachusetts situada a unos 30 kilómetros al sur de Cape Cod, según informó la Guardia Costera .

A bordo del avión viajaban seis pasajeros, entre ellos cuatro ciudadanos canadienses y dos ciudadanos de Bermudas. Según el comunicado de la Guardia Costera, ya se ha comunicado a los familiares.

"Suspender la búsqueda no es una decisión fácil", ha asegurado el contralmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Noreste de Massachusetts. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos afectados por la tragedia y nuestro agradecimiento a las agencias colaboradoras que ayudaron a apoyar las labores de búsqueda", ha agregado.

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Los recursos de la Guardia Costera y de las agencias colaboradoras rastrearon "4.445 millas (7.153 kilómetros) durante aproximadamente 66 horas", reza la nota.

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