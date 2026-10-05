Valdecarros recibirá luz verde del Ayuntamiento de Madrid para la construcción de las primeras 13.371 viviendas

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El Ayuntamiento de Madrid dará luz verde este lunes a la construcción de las primeras 13.371 viviendas en Valdecarros, con la concesión que hará el área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero al frente, de la autorización de ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación de la etapa 1.

Este paso constituye un nuevo hito en el desarrollo de este ámbito del sureste porque significa que los distintos promotores pueden ya comenzar a levantar las primeras viviendas, una vez obtengan las correspondientes licencias. De esta manera, el Consistorio permite impulsar el desarrollo de las primeras 13.371 viviendas de las 51.000 previstas en el ámbito.

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Valdecarros es el mayor de los Desarrollos del Sureste, con 19 millones de metros cuadrados de superficie, lo que equivale aproximadamente a la mitad del suelo urbano de la ciudad de Sevilla. El proyecto de urbanización se ha dividido en ocho etapas, de las que las tres primeras están ya siendo ejecutadas, la primera de ellas en estado muy avanzado.

El desarrollo tiene capacidad para unos 150.000 habitantes y contará con 51.000 viviendas, de las que alrededor del 55% tendrá algún tipo de protección pública. Casi el 40% del ámbito serán zonas verdes en las que está previsto plantar más de 110.000 árboles. Se prevé que cualquier vivienda de Valdecarros distará menos de 200 metros de una zona verde. Además el nuevo barrio contará con más de 127 kilómetros de carriles ciclistas y sendas peatonales.

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Con la autorización que se concede este lunes, los ámbitos de Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros disponen ya, en distintos grados de avance, de autorizaciones de ejecución simultánea que permiten compatibilizar la ejecución de las obras de urbanización con el desarrollo de la edificación residencial.

Esto supone que en estos cuatro desarrollos ya pueden construirse 31.525 viviendas de las más de 108.000 previstas. A día de hoy ya se están construyendo 5.219 viviendas (349 en Los Cerros, 1.450 en Los Ahijones y 3420 en Los Berrocales) y se han finalizado 110 en Los Berrocales.

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