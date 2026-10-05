Lavrov pide ayudar a los talibanes a combatir el terrorismo, pero sin presencia de la OTAN

Guardar

Moscú, 5 oct (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reclamó este lunes ayudar al Gobierno talibán de Afganistán a combatir el terrorismo, aunque rechazó cualquier despliegue de tropas de la OTAN con ese fin.

"Subrayo que responde a nuestros intereses contribuir a fortalecer el potencial antiterrorista de Kabul, ofreciéndole asistencia material, técnica y de expertos, y apoyando los contactos entre servicios secretos y fuerzas de seguridad", dijo Lavrov durante la VIII reunión de consultas del Formato de Moscú sobre Afganistán.

PUBLICIDAD

Recordó que las actuales autoridades afganas mantienen "una lucha incondicional contra el Estado Islámico y otros grupos terroristas".

"Han sido liquidados cientos de guerrilleros, se han abortado sonados atentados terroristas, incluido contra ciudadanos extranjeros y misiones diplomáticas", señaló, citado por las agencias locales.

Al mismo tiempo, se mostró "categóricamente" en contra del emplazamiento de fuerzas de la OTAN en el país centroasiático o en cualquier otro país vecino, "sea cual sea el motivo".

"Como demuestra la experiencia histórica, tal presencia conlleva el riesgo de desestabilización y de escalada del conflicto. En las últimas décadas no hemos visto otros resultados como consecuencia de dicha presencia", señaló.

Lavrov aseguró que, pese a las sanciones occidentales, la economía afgana "sigue desarrollándose", mientras Moscú realiza regularmente envíos humanitarios.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, destacó que "dan resultados" las medidas adoptadas por Kabul, ya que, según la ONU, la producción de opiáceos se redujo un 90 % en los últimos cinco años.

"El gobierno nacional que llegó al poder bajo el liderazgo del movimiento talibán ha logrado hacerse con el control del territorio del país y hay que admitir que lo gobierna con bastante éxito", dijo.

Lavrov, cuyo país fue el primero a mediados de 2025 en reconocer al nuevo gobierno afgano tras el regreso de los talibanes al poder, trató precisamente ese y otros asuntos este lunes con el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi.

PUBLICIDAD

La octava reunión del Formato de Moscú reúne en la capital rusa a representantes y altos funcionarios de Afganistán, Rusia, China, la India, Irán, Pakistán y varios países de Asia Central. Además, Bielorrusia y Egipto han sido convocados como países invitados.

La cita regional se centra en la cooperación política y económica entre Afganistán y los países vecinos, así como en los esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo y el narcotráfico, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

El viaje del jefe de la diplomacia de los talibanes se produce después de que una delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa afgano asistiera en Rusia a los ejercicios militares estratégicos conjuntos "Centro-2026".

En mayo pasado, ambas partes firmaron un acuerdo técnico-militar destinado al mantenimiento y actualización del parque armamentístico de fabricación rusa que posee Afganistán, incluidos aviones y helicópteros.