Consejo de Enfermería reclama al próximo Gobierno un aumento del ratio de profesionales: "Estamos al mínimo"

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El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha señalado que la organización trasladará al nuevo Gobierno que salga de las próximas elecciones, el 29 de noviembre, sus reivindicaciones sobre el aumento de profesionales, la prescripción enfermera y los cambios normativos que afectan a la profesión.

"Nosotros tenemos que seguir reivindicando, como es lógico, el tema de la ratio de profesionales, que estamos al mínimo", ha afirmado Pérez Raya durante el II Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por 'El Español' en la sede de la Organización Médica Colegial.

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En este sentido, ha recordado que la última cifra mencionada por el Ministerio de Sanidad apuntaba a un déficit de 100.000 profesionales de Enfermería en España. "Nosotros creemos que faltan más, pero bueno, ya está bien con 100.000", ha añadido, antes de señalar que su incorporación supondría una mejora para el colectivo.

Pérez Raya ha reiterado que "lo más necesario" para la próxima legislatura es "actualizar las normativas sanitarias que están obsoletas". En este sentido, ha señalado que "no podemos seguir trabajando con esta normativa" y ha reclamado también medidas para reforzar las plantillas sanitarias de los centros, porque es "imposible" atender a los enfermos en estas circunstancias.

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Pérez Raya ha indicado asimismo que el Consejo seguirá reivindicando la prescripción enfermera, de acuerdo con los reales decretos y las normativas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, si no se modifica la regulación actual.

También ha aludido a la necesidad de cambios en el marco normativo de la profesión y ha mencionado el Estatuto Marco, que, según ha señalado, tiene 23 años, y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Finalmente, el presidente del Consejo General de Enfermería ha denunciado que, aunque los profesionales de Enfermería puedan estar capacitados para dirigir determinados centros, y ha defendido que la relación entre las distintas profesiones sanitarias debería seguir siendo de "profesión hermana", aunque ha lamentado que exista un problema en este ámbito.

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