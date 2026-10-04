Takaichi dice que tomará medidas tras el arresto de un marine estadounidense por asesinato

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Tokio, 4 oct (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo este domingo que su Gobierno tomará "todas las medidas necesarias" tras el arresto de un marine estadounidense sospechoso de matar y robar a una mujer en la prefectura japonesa de Okinawa.

"El Gobierno, en cuanto al manejo de este caso, tomará todas las medidas necesarias para garantizar una respuesta completa", escribió la mandataria en la red social X.

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Takaichi reiteró la "fuerte protesta" de Tokio por el incidente, que definió como "extremadamente cruel y atroz", y dijo que Tokio ha exigido a Washington la máxima cooperación en la investigación.

El marine, de 20 años de edad, fue detenido este domingo en la localidad de Naha, sospechoso de haber asesinado a una mujer de 39 años y robarle la mochila y la cartera en un hotel de la ciudad en la noche del sábado, recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

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El soldado se encuentra estacionado en la base estadounidense de Futenma en Okinawa, foco de frecuentes protestas entre los residentes de la zona por, entre otras cuestiones, el comportamiento de las fuerzas.

El viceministro japonés de Exteriores, Takehiro Funakoshi, llamó hoy al embajador estadounidense en Japón, George Glass, para transmitirle su "fuerte protesta" por el incidente, y Glass dijo en redes sociales que llamó al gobernador de la prefectura de Okinawa, Genta Koja, para transmitirle sus condolencias y ofrecer su colaboración en la investigación. EFE

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