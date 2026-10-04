Perú niega injerencia en Bolivia por presencia de diplomático en Asamblea Legislativa

Guardar

Lima, 4 oct (EFE).- El Gobierno de Perú negó haber interferido en asuntos internos de Bolivia, después de que un diplomático peruano asistiera a la sesión de la Asamblea Legislativa boliviana en la que se debatía la situación del fiscal general Roger Mariaca, detenido después de que Estados Unidos retirara su visa.

El encargado de asuntos económicos y culturales en la Embajada de Perú en Bolivia, Fernando Suni Carrillo, fue visto en la sesión del Parlamento de este viernes en la que se debatió la modificación de la ley que regula la Fiscalía General y establece un procedimiento para la suspensión definitiva del fiscal general en caso de que cometa un delito ordinario.

PUBLICIDAD

El fiscal Mariaca, acusado por el gobierno de su país de liderar una "organización criminal", investigaba antes de su detención al consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien ha revelado vínculos con las campañas de los últimos presidentes electos de derecha en América Latina, que recientemente se han adherido al Escudo de las Américas, una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Medios locales de Bolivia indicaron que además de Suni Carrillo, también acudieron a la sesión representantes diplomáticos de Estados Unidos, Argentina y Paraguay.

Este domingo, a través de un comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo peruano expuso que las acciones desplegadas por el funcionario diplomático peruano en la Asamblea Legislativa boliviana "se limitaron estrictamente a sus funciones de recabar información como oyente".

PUBLICIDAD

Señaló que acudió a "una audiencia pública en ejercicio de sus labores de representación, sobre hechos de importancia relevante para la institucionalidad democrática boliviana y sus posibles proyecciones para nuestra región".

"El seguimiento e información sobre las condiciones y la evolución de los acontecimientos políticos, económicos y sociales en el Estado receptor constituye una función propia de los funcionarios diplomáticos acreditados en el exterior", apuntó al detallar que este punto se especifica en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

PUBLICIDAD

En este sentido, indicó que en el caso de Bolivia, dicho seguimiento "reviste particular importancia" para Perú, por los históricos vínculos de amistad y de cooperación transfronteriza entre ambos países, y al impacto recíproco que los acontecimientos en uno de ellos podría acarrear en el otro país.

"El Perú es un país que respeta plenamente la soberanía, la independencia y la integridad de todos los Estados del mundo, y mantiene relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la convivencia pacífica", indicó.

En ese sentido, agregó que Perú observa fielmente el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado y reafirmó su compromiso con el respeto al derecho internacional y a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.EFE

PUBLICIDAD