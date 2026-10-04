Los detenidos por los altercados en la manifestación por la vivienda en València pasan este lunes a disposición judicial

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Las personas detenidas por los altercados que se produjeron al término de la manifestación por la vivienda celebrada este sábado en València pasarán mañana lunes a disposición judicial, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

La protesta para reivindicar en València el derecho a la vivienda, convocada por las asociaciones Sindicat de Llogateres, Entrebarris, Plataforma Afectados por la Hipoteca y Sindicat Habitatge València, se saldó con cinco personas detenidas y nueve agentes de la Policía Nacional heridos, según informaron fuentes policiales.

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Algunos de los manifestantes traspasaron el vallado y cordón de seguridad que se había desplegado en torno al Palau de Les Arts, punto de conclusión de la multitudinaria protesta y donde se celebraba un foro de inversión inmobiliaria. La Policía intervino con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma.