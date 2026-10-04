El ministro talibán de Exteriores viaja a Moscú, donde se reunirá con Lavrov

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Kabul, 4 oct (EFE).- El ministro de Exteriores del Gobierno de facto talibán, Amir Khan Muttaqi, viajó este domingo a Moscú, donde tiene previsto reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, coincidiendo con la celebración de la octava reunión de consultas del Formato de Moscú sobre Afganistán.

Según detalló el Ministerio de Exteriores en un comunicado, durante la visita se prevé que mantenga reuniones bilaterales con Lavrov "y otros altos funcionarios".

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La octava reunión del Formato de Moscú se celebrará este lunes y reunirá a representantes y altos funcionarios de Afganistán, Rusia, China, la India, Irán, Pakistán y varios países de Asia Central. Además, Bielorrusia y Egipto han sido convocados como países invitados.

Se espera que la cita regional se centre en la cooperación política y económica entre Afganistán y los países vecinos, así como en los esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo y el narcotráfico, según indicó previamente el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

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El viaje del jefe de la diplomacia de los talibanes se produce inmediatamente después de que una delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa afgano asistiera en Rusia a los ejercicios militares estratégicos conjuntos "Centro-2026", donde observó maniobras con armamento pesado y tecnología avanzada.

Kabul y Moscú han intensificado progresivamente sus relaciones de seguridad. El pasado mayo, ambas partes firmaron un acuerdo técnico-militar destinado al mantenimiento y actualización del parque armamentístico de fabricación rusa que posee Afganistán, incluidos aviones y helicópteros.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022 y el rechazo internacional generado hacia Moscú, el Gobierno de facto talibán fue de los pocos que apoyaron sin dilación a los rusos.

Estos movimientos evidencian los esfuerzos de los talibanes por romper su aislamiento internacional y fortalecer su diplomacia con potencias regionales como Rusia, que en julio de 2025 dio un paso histórico al convertirse en el primer país del mundo en reconocer formalmente a su Gobierno. EFE

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