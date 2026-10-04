Irán convierte plazas de Teherán en campos de entrenamiento militar para voluntarios

Guardar

Aydin Shayegan

Teherán, 4 oct (EFE).- Irán ha convertido algunas plazas de Teherán en campos de entrenamiento militar para miles de voluntarios que se han inscrito para familiarizarse con un escenario de guerra que incluye el uso de ametralladoras, drones y cañones de defensa antiaérea, entre otras actividades.

PUBLICIDAD

En dos de las principales plazas de la capital iraní, Hafte Tir e Imán Hosein, entre el tráfico y los comercios, se han instalado dos bases de entrenamiento en el marco del movimiento estatal "Janfada" (sacrificio por Irán), una iniciativa presentada por las autoridades iraníes como un programa de preparación para la "defensa nacional" en medio de la guerra con Estados Unidos.

En ambos recintos se han instalado circuitos para reproducir algunas de las condiciones a las que podrían enfrentarse los participantes, bajo las imágenes de los tres líderes supremos que ha tenido la República Islámica desde su fundación en 1979: Ruholá Jomeiní, Alí Jameneí y Mojtaba Jameneí.

PUBLICIDAD

Los ejercicios incluyen el manejo de ametralladoras, el paso por debajo de alambradas de púas, el uso de cañones de defensa antiaérea mediante gafas de realidad virtual, el lanzamiento de proyectiles, el descenso desde una altura con una cuerda y el manejo de drones.

Los voluntarios también deben superar obstáculos y practicar escenarios de guerra urbana.

El jefe adjunto de Formación de la Organización Basij (milicia islámica iraní subordinada a la Guardia Revolucionaria), Alí Kosari, afirmó que los participantes recibirán inicialmente instrucción en seis áreas.

"Las áreas formativas previstas para los 'Janfada' comienzan con la guerra urbana", dijo Kosari, quien añadió que los voluntarios también serán adiestrados en el uso de armas como el Kaláshnikov y la pistola Browning, además de otras consideradas más especializadas, como el fusil Dragunov, el lanzacohetes antitanque portátil RPG y la ametralladora PK.

PUBLICIDAD

El entrenamiento de las más de 500.000 personas inscritas dentro de 1.000 batallones de "resistencia nacional" corre a cargo de diferentes ramas del Ejército y de la Guardia Revolucionaria iraníes.

Según el portavoz del movimiento, Sasan Zare, hay mujeres y hombres de perfiles diversos, desde jóvenes hasta personas de mayor edad, que aseguran haber acudido por motivos que van desde la defensa de su país hasta la preparación ante una eventual invasión terrestre de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

"Estoy aquí para aprender a utilizar armas y poder ayudar a mi país en esta guerra contra el mal", contó a EFE Farzaneh, una ama de casa de 37 años.

La mujer señala, con un tono épico, que "si los estadounidenses se atreven a lanzar una invasión terrestre se enfrentarán a cientos de miles o millones de patriotas dispuestos a dar la vida para defender cada centímetro del territorio iraní".

PUBLICIDAD

La base de Hafte Tir, inaugurada el sábado, es la segunda de este tipo abierta en Teherán después de la instalada en la plaza de Imán Hosein, establecida la semana pasada, tras dos movilizaciones multitudinarias de personas a pie y motoristas que se llevaron a cabo en el centro de la capital iraní.

Estos actos tienen lugar más de siete meses después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que tras una fase de intensos bombardeos cruzados e intercambios ocasionales de ataques y amenazas entre las partes se encuentra en un punto muerto, mientras continúan los intentos diplomáticos para poner fin al conflicto.

PUBLICIDAD

Mientras, Washington mantiene el cerco naval contra Irán y ha intensificado la presión económica sobre el país, con sanciones que incluyen la aviación y el sector ferroviario iraní, para tratar de doblegar a una República Islámica que ha cerrado el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto. EFE

(Vídeo)(Foto)