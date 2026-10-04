Djokovic supera un récord de Nadal y Sabalenka sigue a Rybakina fuera de Pekín

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Pekín, 4 oct (EFE).- El serbio Novak Djokovic (n.11) superó este domingo el récord de Rafael Nadal al encadenar su victoria número 32 sin derrotas en Pekín, en una jornada que dejó al Abierto de China sin sus dos primeras favoritas tras la eliminación de Aryna Sabalenka, actual segunda jugadora del mundo, y sin hispanohablantes en individuales después del adiós del argentino Francisco Cerúndolo.

El seis veces campeón remontó ante el alemán Alexander Zverev (n.2) por 4-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 35 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, para alcanzar las semifinales y establecer el mejor arranque de un jugador en un torneo en la era Open.

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A sus 39 años y once después de su última participación, Djokovic dejó atrás las 31 victorias con las que Nadal inició su trayectoria en Roland Garros. Lo hizo ante el primer favorito, campeón este año del torneo parisino y del Abierto de Estados Unidos, que perdió una oportunidad de recortar distancias en la lucha por el número uno.

Djokovic situó el encuentro entre sus dos mejores partidos del año y afirmó que victorias como esta son su "mayor motivación" para seguir compitiendo a los 39 años. El lunes buscará un puesto en la final ante el ruso Daniil Medvedev (n.6), campeón la semana pasada en Hangzhou.

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La otra semifinal enfrentará al australiano Alex de Miñaur (n.10) y al polaco Hubert Hurkacz (n.41). El primero remontó ante el ruso Andrey Rublev (n.24) por 1-6, 6-2 y 6-3, mientras el segundo derrotó a Karen Khachanov (n.26) por 7-6(2) y 6-2, alcanzó las 250 victorias en el circuito y se convirtió en el primer semifinalista polaco en la historia del torneo.

Sabalenka cayó ante la checa Nikola Bartunkova (n.34) por 6-4 y 6-3 en una hora y 35 minutos. Su eliminación llegó poco más de doce horas después de la derrota de la kazaja Elena Rybakina, sorprendida el sábado por la armenia Alina Charaeva (n.118) en su primer partido como líder del ranking.

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Bartunkova salvó las cinco bolas de rotura que afrontó y conservó su servicio durante todo el encuentro para alcanzar los octavos en su debut en Pekín. Su próxima rival será la austriaca Sinja Kraus (n.95).

La rusa Mirra Andreeva (n.5), pupila de Conchita Martínez, reaccionó a un 2-4 inicial para vencer a la uzbeka Polina Kudermetova (n.104) por 6-4 y 6-1. También avanzó la checa Linda Noskova (n.6), finalista de la pasada edición y reciente campeona de la Copa Billie Jean King, que despachó a la suiza Viktorija Golubic (n.67) por 6-2 y 6-1 en 56 minutos.

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La japonesa Naomi Osaka (n.17) superó a Sara Bejlek (n.28) por 7-6(4) y 6-4 y se enfrentará en octavos a Karolina Muchova (n.8). La checa cerró la jornada con una remontada ante la rusa Liudmila Samsonova (n.39) por 4-6, 6-4 y 6-2, en dos horas y 21 minutos.

Cerúndolo, último hispanohablante en los cuadros individuales, perdió ante Medvedev por 7-6(4) y 6-3 en una hora y 41 minutos sobre la pista Lotus. El argentino recuperó una rotura cuando el ruso sacaba para cerrar el primer set, pero una doble falta con 4-3 en el desempate abrió una secuencia de cuatro puntos consecutivos de su adversario.

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Medvedev alcanzó por cuarto año seguido las semifinales de Pekín y encadena siete victorias desde su título en Hangzhou. Cerúndolo se quedó a un paso de acompañar a Guillermo Coria y Juan Martín del Potro entre los semifinalistas argentinos del torneo.

Pero la representación hispanohablante continúa en dobles. La española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez, cuartas favoritas, debutarán el lunes ante Ekaterina Alexandrova y Fanny Stollar, mientras la mexicana Giuliana Olmos y la estonia Ingrid Neel se enfrentarán a Erin Routliffe y Aldila Sutjiadi. EFE

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(foto)