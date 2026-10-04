Kiev y Berlín acuerdan venta de miles de misiles interceptores para defensas ucranianas

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Berlín, 4 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de Ucrania y la empresa germana Diehl Defence, fabricante del sistema antiaéreo IRIS-T, firmaron un "memorando de cooperación" por el cual Kiev comprará miles de misiles interceptores para esos equipos, activos en territorio ucraniano.

Según informó este domingo la agencia ucraniana Ukrinform, entre los documentos y acuerdos de cooperación firmados en el marco de la visita que realizó el canciller alemán Friedrich Merz a Kiev, junto a una delegación de empresarios, figura "la compra y el suministro de miles de misiles para el sistema IRIS-T".

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La firma de esos acuerdos y documentos tuvo lugar en el marco del Foro Empresarial Uraniano-Germano celebrado en Kiev.

Además de la adquisición de esos misiles también figura la compra de munición para artillería, radares y drones interceptores.

"El Ministerio de Defensa también firmó un contrato para ubicar en Alemania la producción de drones ucranianos destinados a la Guardia Nacional", señaló Ukrinform.

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que las partes alemana y ucraniana habían firmado acuerdos y documentos, incluidos en el sector de la defensa, valorados en 8.500 millones de euros.

Los sistemas de defensa antiaérea IRIS-T contribuyen a la defensa del espacio aéreo de Ucrania, que precisa de intercepciones diarias de sistemas enemigos por los sostenidos bombardeos rusos con drones y misiles.

Los sistemas IRIS-T, según el modelo tienen diferentes alcances, desde los 12 kilómetros del IRIS-T SLS hasta, por ejemplo, los 40 kilómetros de los IRIS-T SLM. EFE