Irán pide a EEUU que apueste por una "solución diplomática y honrosa" porque la vía militar ha sido "un fracaso"

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha pedido este domingo a Estados Unidos que ponga fin al conflicto entre ambos países a través de una "solución diplomática, honrosa y justa" dado que la opción militar ha sido "un fracaso" y su país vuelve a estar preparado en el caso de que el presidente norteamericano, Donald Trump, decidiera reanudar los ataques.

"Si (EEUU) está preparado para una solución diplomática, nosotros también estamos listos para encontrar una solución honrosa y justa por este camino", ha explicado este domingo Araqchi en rueda de prensa, "pero si los estadounidenses vuelven a optar por soluciones militares, estamos más preparados que antes y tomaremos las medidas necesarias para defendernos".

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Araqchi ha pasado a valorar la reciente participación iraní en la Asamblea General de Naciones Unidas y, en particular, el "interés" demostrado por varios países sobre el plan presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El plan contempla la reapertura progresiva del estrecho en un plazo de siete días si EEUU libera los activos iraníes congelados en el extranjero, levanta las sanciones sobre el petróleo iraní y pone fin a su bloqueo en las inmediaciones del estrecho; una iniciativa entregada a Estados Unidos y que Donald Trump ya ha rechazado en su totalidad.

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Por último, Araqchi se ha dirigido a los países europeos, de quienes sigue "esperando que expliquen por qué están participando de forma efectiva en esta guerra" tras denunciar que "más de 5.000 militares estadounidenses han partido de sus bases en Europa para atacarnos".

Cabe recordar que, en junio pasado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el Gobierno italiano permitió que 500 aviones militares estadounidenses despegaran de bases estadounidenses en Italia durante los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. "País tras país, aliado tras aliado han puesto sus bases a disposición. Eso significa miles, entre 4.000 y 5.000 aviones despegando de bases europeas para apoyar la operación 'Furia Épica", señaló el secretario general de la OTAN.

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Las declaraciones de Rutte provocaron una enérgica respuesta en contra del ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto. "Solo vuelos que cumplan con los Tratados; el mensaje de Rutte es completamente erróneo", respondió el Ministerio de Defensa en un comunicado.