Miles de argentinos peregrinan a Luján, ciudad que visitará el papa León XIV

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Buenos Aires, 3 oct (EFE).- Miles de argentinos peregrinaron desde las primeras horas de este sábado y bajo una persistente lluvia hacia Luján, ciudad de la provincia de Buenos Aires que visitará el papa León XIV durante su recorrido durante noviembre por el país suramericano.

La tradicional peregrinación cumple este año su edición número 52, en la que los fieles concurren para agradecer y pedir a la virgen en la Basílica de Luján, uno de los centros más importantes de fe en Argentina, elegida por El Vaticano para la última misa que el Santo Padre ofrecerá durante su visita entre el 8 y 11 de noviembre.

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Personas de todas las edades comenzaron a reunirse durante la madrugada en el Santuario de San Cayetano, sito en el barrio de Liniers, para iniciar la caminata de 60 kilómetros.

Agrupaciones religiosas, simpatizantes de partidos políticos como el peronismo y pequeños grupos de amigos caminan hacia el oeste de la gran mancha urbana de Buenos Aires y comenzarán a llegar hacia el atardecer a Luján, donde en la mañana del domingo una misa dará cierre a la peregrinación.

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, autoridad máxima de la Iglesia católica en Argentina, se hizo presente en San Cayetano en la mañana del sábado para comenzar el recorrido a pie junto al resto de los fieles y miembros del clero.

En declaraciones al medio local Radio Mitre, García Cuerva aseguró que la lluvia no amilana a los peregrinos y expresó: "Indudablemente (el papa) encontrará una Argentina atravesada por la grieta, la herida, nos descalificamos mucho. Entonces el lema de la peregrinación de este año es 'Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos'".

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"La visita del papa nos va a reencontrar como pueblo argentino", agregó el religioso, habitualmente crítico de la situación económica y social del país y protagonista de cruces discursivos con funcionarios del Gobierno del presidente Javier Milei.

Respecto a los eventos públicos que encabezará León XIV en Córdoba, Buenos Aires y Luján, el arzobispo declaró: "Hay mucha expectativa de que salga todo bien y de qué va a haber una movilización de gente que nos va a sorprender en todo momento".

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El viernes, García Cuerva señaló durante una entrevista que el papa se encontrará con "una Argentina donde duele el porcentaje tan grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años".

"Una Argentina que está en crisis desde hace muchos años", aseveró el arzobispo, quien dijo que el sumo pontífice "viene a encontrarse con Jesús en los más pobres y a confirmar el trabajo pastoral de la Iglesia con los últimos, con los discriminados y los rechazados".

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Tras visitar Uruguay, León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre, viajará a la ciudad de Córdoba el día 10 y cerrará su periplo en Argentina el 11 con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), para partir luego rumbo a Perú.

Según cálculos oficiales preliminares, hasta 7 millones de personas se movilizarán en Argentina para asistir a los diferentes eventos masivos de encuentro con el papa. EFE

(foto)