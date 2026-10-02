Moreno valora la visita del Rey a Ceuta y Melilla: "Debe tener absoluta libertad para visitar cualquier punto de España"

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este viernes "muy acertada" la visita que los Reyes Felipe VI y Letizia realizarán el próximo 13 de octubre a Ceuta.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Moreno --que ayer se reunió en Sevilla con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas-- ha manifestado que el jefe del Estado tiene que "tener absoluta libertad para visitar cualquier punto de nuestro país, de España".

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Ha manifestado que, sin duda, tiene "un significado especial" esta visita del Rey Felipe VI a Ceuta y ha añadido que lo que no puede ser es que el jefe del Estado tenga "condicionada" una visita a una parte de su propio país.

"Ceuta y Melilla es España. Y tan España como es Málaga, Sevilla o Granada, y nosotros nos sentimos muy afectados con lo que está pasando, porque Ceuta es una extensión de Andalucía", ha indicado Juanma Moreno.

"Estamos muy preocupados, muy heridos y muy tocados, y después estamos muy enfadados con una actitud del Gobierno que no entendemos: Una actitud absolutamente incompetente, ineficaz e insensible", según ha señalado el presidente andaluz, que ha recordado los 140 muertos que se han producido en la crisis migratoria de Ceuta, "y nadie habla de ello".

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Ha mostrado su preocupación por la situación que se está viviendo en este momento en Ceuta, donde se "ha agravado por completo y se ha cortado de raíz la calidad de vida de una ciudad española que está completamente tomada" y el Gobierno central "da palos de ciego, mira hacia afuera, y se tira un verano entero en La Mareta".

"Tenemos un Gobierno noqueado, incapaz, incompetente, y no me gusta hablar con esos términos de ningún gobierno, pero es que la definición es así, lo demuestran los hechos", ha indicado Juanma Moreno.

Ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha fallado en el previo, en el durante y en el post, y es incapaz de resolver un grave problema" como el que se está viviendo en Ceuta.