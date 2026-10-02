El empleo registra en septiembre el mayor incremento para este mes, con 92.327 afiliados más

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La Seguridad Social ganó una media de 92.327 cotizantes en septiembre con respecto al mes anterior (+0,41%), situándose en 22.437.553 trabajadores, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que destaca que se trata del mayor incremento para un mes de septiembre desde que hay registros.

En el último año, el incremento ha sido de 739.888 afiliados en la serie original, con un crecimiento interanual del 3,41%. Respecto a 2018, la afiliación media acumula un aumento de más de 3,57 millones.

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En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 108.832 afiliados, hasta alcanzar un nuevo máximo de 22.480.796. Así, se acumulan ya 68 meses consecutivos de incrementos y se consigue el nivel más elevado de la serie, más de cinco años y medio de incrementos".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que durante buena parte de septiembre los registros diarios se situaron por encima de los 22,5 millones de trabajadores, lo que, a su juicio, "augura una tendencia de crecimiento del mercado laboral que se va a mantener en los próximos meses".

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Además, ha recalcado que el día 28 de septiembre "los registros diarios alcanzaron su nivel más elevado, con 22.576.593 afiliados, nunca ha habido tantas personas trabajando en España".

La ministra ha puesto también el foco en el empleo femenino, con más de 10,5 millones de mujeres afiliadas, y en la evolución de la contratación indefinida, ya que más de 15 millones de afiliados cuentan actualmente con un contrato de este tipo.

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Asimismo, ha destacado el comportamiento de los trabajadores extranjeros, que han superado los 3,6 millones de afiliados y representan más del 16% de la fuerza laboral en España. En este contexto, Saiz ha señalado que la regularización extraordinaria está siendo "una pieza clave".

LA REGULARIZACIÓN APORTA MÁS DE 420.00 AFILIADOS AL SISTEMA

De hecho, en el marco de este proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, la Seguridad social contabilizó a 30 de septiembre un total de 421.306 afiliados procedentes de esta medida, 83.389 más que el último día del mes de agosto.

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Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia, con 118.485 afiliados, seguido de Venezuela, con 71.999, concentrando entre ambos países casi la mitad del total.

Por regímenes, el 77,4% de estos trabajadores regularizados (326.256 personas) se encuadró en el Régimen General, mientras que 22.681 (5,4%) lo hicieron como trabajadores autónomos.

Por sexos, el 60,2% eran hombres (253.490) y el 39,8%, mujeres (167.815).

LA EDUCACIÓN EMPUJA LA AFILIACIÓN

Por regímenes, el General ganó 80.397 afiliados medios en (+0,43%), hasta los 18.888.481 ocupados, y en el último año acumula 668.944 afiliados más (+3,67%).

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) registró 3.483.645 afiliados medios , 14.229 más que un mes antes (+0,41%) y 70.353 más que un año antes (+2,06%).

Dentro del Régimen General, la educación encabezó los ascensos de la afiliación con 60.323 cotizantes más (5,41%), coincidiendo con el inicio del curso escolar, seguido de las actividades administrativas y servicios auxiliares (+36.557 afiliados, +2,4%) y las actividades profesionales científicas y técnicas (+10.013, +1,03%).

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Por el contrario, destacan los descensos en comercio, con una reducción de 39.153 cotizantes (-1,5%); la hostelería, con 19.570 afiliados menos (-1,12%); y la administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, con 12.178 menos (-0,98%).

XX

El aumento mensual de la afiliación afectó tanto a hombres como a mujeres, aunque fue más acusado en este segundo caso, ya que el número de afiliadas se incrementó en 90.859 (+0,86%), situándose el total en 10.580.201.

"Estas cifras son una extraordinaria noticia, porque significa que nos acercamos a la equiparación real de la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral", ha explicado la ministra.

En el caso de la afiliación masculina, esta se incrementó en 1.468 (+0,01%), hasta un total de 11.857.352 afiliados.

En la comparativa anual, la afiliación masculina ha aumentado en 394.314 en el último año (+3,44%) y en casi 1,7 millones desde 2018 (+16,35%), mientras que la femenina ha crecido en 345.574 ocupadas desde septiembre de 2025 (+3,37%) y en 1.881.872 afiliadas (+21,63%) desde 2018. Las mujeres representan actualmente el 47,15% del total de afiliados, un punto porcentual más que en 2018, y su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo interanual el 3,38%.

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Por su parte, los trabajadores extranjeros ganaron 84.220 cotizantes con respecto al mes anterior (+2,3%), alcanzando una media de 3.635.979 ocupados, superando por primera vez los 3,6 millones de trabajadores de otros países.

En comparación con septiembre de 2025, la afiliación de inmigrantes se ha incrementado en 547.638 cotizantes (+17,73%) y supone ya el 16,2% del conjunto del sistema.

Por grupos de edad, se observa un mayor crecimiento del grupo de menores de 30 años y de los trabajadores de 55 años y más. Así, la ocupación de los más jóvenes ha crecido un 34,1% desde 2021; mientras que la de los mayores lo ha hecho un 29,2%. Esto supone 19,2 puntos porcentuales y 14,3 puntos porcentuales, respectivamente, por encima del conjunto, que se sitúa en el 14,9%.

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LA TEMPORALIDAD SE SITÚA EN EL 12,5%

En cuanto a la calidad del empleo, desde septiembre de 2021, hay 4.859.884 más trabajadores con contrato indefinido y 2.047.451 afiliados menos con contrato temporal.

El mayor incremento se produce entre los ocupados con contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 338.317 más que hace un año; mientras que los afiliados con contratos a tiempo parcial aumentan en 90.770.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 12,5%, frente al 28,4% que suponía en septiembre de 2021.

En el grupo de trabajadores de menos de 30 años, el porcentaje de temporalidad es del 23,7%, frente al 54,9% de hace un lustro.

Seguridad Social ha informado además de que la relación entre cotizante y pensionista se sitúa actualmente en el 2,51, que es nivel máximo desde 2011.

LA AFILIACIÓN BAJA EN OCHO COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La afiliación media bajó en septiembre en ocho comunidades autónomas respecto al mes anterior, con los mayores descensos en Baleares (-11.326), Galicia (-6.516), Cantabria (-5.466) y Asturias (-5.309).

Por contra, aumentó en 9 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, encabezadas por la Comunidad de Madrid (+55.861) y Cataluña (+38.014).

Por último, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de septiembre en 11.888 personas (12.149 de media en el mes), de los que 2.270 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 6.619 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 2.999 en el Mecanismo RED de automoción.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de los afiliados a la Seguridad Social. Total de afiliados medios a la Seguridad Social en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-los-afiliados-a-la-seguridad-social-total-de-afiliados-medios-a-la-seguridad-social-en-espana/b967e0d4-100a-4ff7-866c-f9435a1e9e49

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