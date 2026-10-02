Irak confirma la muerte de dos civiles en una operación lanzada contra Estado Islámico en Kirkuk

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Las autoridades de Irak han confirmado la muerte dos civiles en el marco de una operación llevada a cabo recientemente contra el grupo yihadista Estado Islámico en la provincia de Kirkuk, después de identificar a uno de ellos como miembro de la célula y ante las denuncias locales por el fallecimiento de estas dos víctimas, ambas adolescentes.

El Servicio Antiterrorista de Irak ha especificado en un comunicado publicado en redes sociales que el incidente tuvo lugar cuando una de sus unidades "perseguía a dos terroristas en una zona residencial densamente poblada". "Los sospechosos iban armados y portaban cinturones explosivos", ha detallado.

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"Para evitar un enfrentamiento que pusiera en peligro a los civiles de la zona, la unidad los persiguió hasta las afueras. La operación culminó con la muerte de uno de los terroristas y la captura del otro", ha manifestado, antes de agregar que los enfrentamientos se saldaron además con la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y dos civiles.

Así, ha resaltado que se ordenó una investigación tras el incidente y ha trasladado su "profundo pesar" por la muerte de los dos civiles, al tiempo que ha hecho hincapié en que sus fuerzas "mantienen su firme compromiso de cumplir su misión con responsabilidad" e "informar de manera transparente sobre las conclusiones de la investigación y las medidas adoptadas".

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El organismo indicó en un primer momento que dos supuestos miembros de Estado Islámico habían muerto y que un tercero había sido arrestado durante la operación, si bien familiares de las víctimas los identificaron como Mohamed Hemin y Murad Zana, que estaban en un almacén en la zona cuando estalló el enfrentamiento, según la cadena de televisión kurda Rudaw.

En este sentido, el gobernador de Kirkuk, Mohamed Samaan Agha, afirmó que "se cometieron grandes errores que requieren una investigación", al tiempo que ha reseñado que representantes del Servicio Antiterrorista le confirmaron que los dos civiles murieron durante el intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad y los yihadistas.

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