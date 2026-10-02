Moreno pide a Sánchez convocar elecciones tras el "varapalo" a los decretos de vivienda: "Es una moción de confianza"

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha invitado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales si se confirma el "varapalo" a los decretos ley de vivienda tras el anunciado rechazo de Junts y ha equiparado la votación en el Congreso con una "moción de confianza".

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, a pocas horas de la votación en el Pleno del Congreso de los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, después de que Junts anunciara su rechazo a ambas iniciativas y reclamara al Gobierno su retirada.

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El jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez "nació sin una mayoría social, perdió las elecciones en 2023, que vino ya de un batacazo en las municipales de mayo de 2023, y que no ha conseguido sacar adelante ninguno de los grandes proyectos, ni un solo proyecto de presupuestos, algo inédito en Europa, a lo largo de la legislatura".

"Es un gobierno mortecino, sin pulso, que ya lo único que hace es sustentar a un señor en la Moncloa, pero que no tiene capacidad de acción ni de reforma, y creo que este es varapalo muy serio porque estamos ante un debate de legitimidad para el propio presidente", ha añadido Moreno, que ha invitado a Sánchez a "razonar, reflexionar y decir hasta dónde va a llegar en esta huida hacia adelante".

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En su opinión, la votación de los decretos de vivienda en el Congreso es una "moción de confianza" para Pedro Sánchez, por lo que ha defendido que, "ante un rechazo hasta la comprobación evidente y efectiva de que no tienes una mayoría parlamentaria, no nos haga perder más tiempo a los españoles que tenemos problemas muy serios como el de la vivienda, que requiere mucho rigor y mucha atención". "Con esta derrota lo mejor que podría hacer Sánchez, yo creo que para él y sobre todo pensando en el interés general de los españoles, es disolver las Cortes e ir a elecciones generales", ha insistido.

Moreno ha reprochado al Gobierno que "le ha preocupado la vivienda justamente cuando han salido a la calle los ciudadanos en distintas plazas de España reivindicando otro tipo de políticas y cuando ven una amenaza desde su izquierda política a las pocas posibilidades que tienen de seguir en el Gobierno" para aprobar dos decretos "sin reflexión, sin debate y sin consenso y con falta de planificación". "Las cosas se han hecho francamente mal y se ha buscado más una válvula de escape en términos sociales que una solución a un problema que es real como el de la vivienda", ha argumentado.

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