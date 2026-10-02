La aerolínea El Al suspende vuelos de repatriación de israelíes desde EAU

17/12/2019 Flota de El Al Israel Airlines POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA EL AL ISRAEL AIRLINES

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La aerolínea israelí El Al ha anunciado la suspensión de los vuelos de repatriación previstos para este viernes para trasladar al país a los israelíes que se encuentran en la ciudad emiratí de Dubái han sido suspendidos este viernes después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) haya retirado la autorización a estos vuelos.

"Debido a la cancelación del permiso de aterrizaje de las compañías israelíes en Dubái, según han informado las autoridades israelíes, nos vemos obligados a cancelar en este momento nuestros vuelos de rescate LY972 y LY974, programados para el viernes 2 de octubre", ha señalado la compañía en un comunicado.

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Así, ha recalcado que está preparada para "operar los vuelos especiales a Dubái y repatriar lo antes posible a los israelíes" que se encuentran en EAU "en cuanto se reciba la aprobación de las autoridades oficiales", sin que por ahora haya más detalles al respecto.

El comunicado ha sido publicado tras las informaciones que apuntaban a que EAU había retirado sus permisos a estos vuelos, después de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, anunciara que había destinado fondos para los mismos con el objetivo de sacar del país a los israelíes que se encontraran en Dubái.

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La situación deriva del incidente registrado el miércoles en un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y que tuvo que ser desviado a Arabia Saudí tras un "altercado en cabina" entre los pilotos, después de que el copiloto agrediera al piloto con el presunto objetivo de estrellar el aparato, extremo no confirmado oficialmente.