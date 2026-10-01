Trump recrimina a Kevin Warsh su visto bueno a subir los tipos y pide parar el endurecimiento monetario

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que si fuera Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed), hubiera votado en contra de subir los tipos de interés en la pasada reunión del banco central, aunque ha indicado que no le culpa, y ha instado a la institución a parar los aumentos en la tasa de referencia.

"Es un problema porque tenemos una Junta de la Reserva Federal muy hostil. No culpo a Kevin Warsh. Probablemente yo habría votado en contra de la Junta si estuviera en su lugar", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista concedida a la revista Time.

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En este sentido, Donald Trump ha resaltado que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed está compuesto por personas que buscan dañar al Gobierno, razón que alega como motivo principal para el reciente endurecimiento monetario, después de que la Fed acometiera hace dos semanas una subida de 25 puntos en los tipos de interés, elevando el rango objetivo hasta el 3,75% y 4%, su primera subida desde julio 2023.

"Tenemos una junta muy hostil, y la junta dice: 'Queremos perjudicar a Trump'. No lo hacen por vosotros (los ciudadanos). Lo hacen porque tienen un síndrome de odio a Trump", ha asegurado para añadir que Warsh "está controlado hasta cierto punto por la junta".

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En esta línea, el mandatario estadounidense ha achacado el aumento de la deuda pública en el país, por un lado, a la labor de su antecesor Joe Biden y, por otro, a los elevados intereses que se pagan por la misma.

Al ser preguntado si toda la culpa del repunte de la deuda era por Biden, Trump ha afirmado que no. "Seguimos pagando tasas de interés más altas. Tuvimos excelentes cifras de empleo hace dos semanas, ¿verdad?. ¿Qué hacen? Suben la tasa de interés", ha subrayado.

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"Lo digo todo el tiempo porque quiero tratar de lograr que estas personas hagan lo correcto para el país. Cuando nos fue bien hace años, bajaron la tasa de interés. Ahora, cuando te va bien, de hecho, tuve excelentes cifras de empleo, 162.000 (nuevos empleos en agosto). Fue cuatro veces más grande de lo proyectado. Y dije, 'Oh, eso no son buenas noticias porque van a subir la tasa de interés'", ha remachado.