Argentina sostiene que arbitraje por petroleras en Malvinas es un "procedimiento legítimo"

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Buenos Aires, 1 oct (EFE).- El Gobierno argentino rechazó este jueves que el Reino Unido cuestione la fiabilidad de Argentina como socio comercial por haber recurrido a un arbitraje ante Naciones Unidas para intentar frenar la explotación petrolera en aguas de las Malvinas y defendió la decisión como un “procedimiento legítimo” para resolver la disputa mediante el derecho internacional.

"Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente", expresó la Cancillería argentina en un comunicado.

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La respuesta argentina llega después de que Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los territorios de ultramar de Reino Unido, cuestionara el miércoles el recurso al arbitraje y afirmara que ese tipo de medidas plantean dudas sobre la “fiabilidad de Argentina como socio” del Reino Unido.

La subsecretaria afirmó a su vez que "son intentos de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo que se autogobierna" y defendió el derecho de los habitantes de las Malvinas a desarrollar sus recursos naturales.

Argentina inició el procedimiento de arbitraje el pasado lunes para intentar impedir la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, operado por las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, en la Cuenca Malvinas Norte, y dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas que impidan el inicio o la continuidad de esas actividades.

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En su respuesta de este jueves, el Gobierno recordó que Argentina y el Reino Unido son Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y que, al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos de solución de controversias previstos en la misma.

Asimismo, que la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Nacional Unidas instó a las dos partes a que se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras existiera una disputa por la soberanía.

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En ese sentido, el Gobierno argentino sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye una modificación unilateral y afirmó que, ante la “persistente negativa británica a negociar”, decidió recurrir a las vías jurídicas previstas por la CONVEMAR.

La Cancillería afirmó que el arbitraje iniciado por Argentina busca “preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales” y consideró que el Reino Unido tendrá la oportunidad de defender ante los árbitros su posición sobre la legalidad de las actividades hidrocarburíferas en el área.

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“Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, señaló el Gobierno argentino, que afirmó depositar su “plena confianza” en el arbitraje y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se pronuncien sobre las posiciones de ambas partes. EFE