Trump afirma que "no puede imaginar" que Netanyahu fuera avisado del 7-O: "Habría hecho algo al respecto"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "no puede imaginar" que sea cierto que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ignorara avisos previos a los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha sostenido que, de ser cierto, el jefe del Gobierno israelí "habría hecho algo" para impedirlos.

"No puedo imaginarlo", ha dicho en una entrevista concedida a la revista 'Time' publicada este jueves tras ser preguntado sobre estas informaciones sobre avisos por parte de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto sobre el riesgo de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzara ataques contra territorio israelí desde la Franja de Gaza.

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"No lo creo. Creo que, si lo hubiera sabido, hubiera hecho algo al respecto", ha manifestado. "Ciertamente, al menos habría hecho que la gente estuviera alerta. No se le va a olvida eso", ha señalado Trump, quien ha descrito el 7 de octubre de 2023 como "un día terrible" que "hay gente en la izquierda radical que niega que tuviera lugar".

Por otra parte, ha declinado respaldar abiertamente a Netanyahu de cara a las elecciones parlamentarias del 27 de octubre, si bien ha señalado que no "subestimaría" la posibilidad de que gane, a pesar de que las encuestas no le dan ahora como favorito y apuntan a una posible victoria del opositor Gadi Eisenkot.

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"La gente ha dado a 'Bibi' --apodo cariñoso por el que es conocido el primer ministro-- por acabado muchas, muchas veces, igual que me han dado por acabado a mí muchas, muchas veces", ha remarcado el inquilino de la Casa Blanca. "Yo no subestimaría a 'Bibi'", ha apostillado.

Las palabras de Trump llegan en medio de la polémica en Israel por las informaciones sobre supuestos avisos a Netanyahu antes de los ataques del 7-O, en medio de la cual Ronen Bar, antiguo jefe del Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel, ha anunciado que presentará una demanda por difamación contra él después de que este afirmara que conocía la amenaza de un ataque en la víspera y que decidió no informarle de ello.

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Netanyahu negó el lunes unas informaciones del diario 'The Wall Street Journal' que apuntaban a que el entonces jefe de los servicios de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, le advirtió de un ataque inminente desde la Franja de Gaza antes del 7-O, igual que hizo previamente con las informaciones que apuntaban a que el presidente de EAU, Mohamed bin Zayed al Nayhan, le había avisado también del peligro. Además, un exministro de la Autoridad palestina ha asegurado que él mismo trasladó a Israel un aviso sobre planes de Hamás para causar "un terremoto".

En este contexto, el exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant remarcó el domingo que Israel recibió un mensaje por parte de Hamás en el que su líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, advirtió sobre su intención de "sacudir las prisiones" antes de los ataques, antes de añadir que el aparato de seguridad consideró que el mensaje guardaba relación con un posible intercambio de prisioneros con Elizabeth Tsurkov, secuestrada meses antes en Irak por una milicia chií.

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