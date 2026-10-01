Save the Children: Siete niños mueren de ébola a diario en la RD del Congo

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Nairobi, 1 oct (EFE).- Siete niños mueren por el virus del ébola cada día en la República Democrática del Congo (RDC) y la mortalidad es mayor en los menores de hasta cuatro años, advirtió este jueves la ONG Save the Children.

La organización humanitaria obtuvo la cifra tras analizar los datos del Ministerio de Salud congoleño, que sitúa en 961 los niños fallecidos a causa de la enfermedad, de los que 623 son menores de cinco años.

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"Detrás de estas cifras hay niños que deberían estar en la escuela, jugando con sus amigos y creciendo seguros con sus familias, no luchando por sus vidas contra una enfermedad mortal", señaló en un comunicado el responsable de la respuesta al ébola de Save the Children en la RDC, Babou Rukengeza.

Mientras que la tasa de letalidad gobal se sitúa en el 48,4 %, la cifra asciende al 61 % en el caso de los niños de entre 0 y 4 años, motivo por el que la ONG reclamó medidas para proteger a los más pequeños del brote declarado oficialmente en el este del país el pasado 15 de mayo.

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Desde entonces, al menos 2.071 menores de edad han contraído el ébola, y 180 han perdido a ambos padres o a sus cuidadores principales, lo que les deja "traumatizados" y necesitados de apoyo a largo plazo, añadió la ONG.

"Cada día que continúa el brote, más niños corren el riesgo de infectarse, morir, perder a sus seres queridos o sufrir las consecuencias a largo plazo de esta crisis", añadió Rukengeza.

Entre las peticiones de Save the Children se encuentran una mayor inversión en la prevención de infecciones, los servicios de tratamiento, el apoyo a los niños sin cuidado parental, la participación comunitaria y el apoyo a las familias afectadas por la enfermedad.

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Según el último balance de las autoridades congoleñas, con datos actualizados al 29 de septiembre, la epidemia acumula 8.224 casos confirmados y 3.982 muertes.

Un total de 2.212 pacientes se han recuperado y 851 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos. EFE

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