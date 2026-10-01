Reino Unido sanciona a la flota fantasma rusa y a implicados en torturas a ucranianos

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Londres, 1 oct (EFE).- El Gobierno británico anunció este jueves un paquete de 31 nuevas sanciones dirigidas a ocho buques de la flota fantasma rusa que transportan gas natural licuado, además de contra 23 entidades e individuos, entre ellos varios implicados en la tortura de civiles en Ucrania.

La medida busca socavar las fuentes de ingresos del Gobierno de Vladímir Putin para su guerra contra Ucrania, desarticular redes de desinformación y perseguir a los responsables de torturas contra civiles ucranianos y de la deportación de niños de ese país, indicó el ministerio de Exteriores en un comunicado. EFE

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