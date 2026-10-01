Polonia considera una "mala idea" que Trump invite a Putin a la cumbre del G20 en EEUU

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El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha criticado este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya invitado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la cumbre de líderes del G20, que se celebrará en Miami el próximo mes de noviembre.

En una entrevista con el diario 'Rzeczpospolita', Sikorski ha señalado como "una mala idea" que el presidente ruso haya sido invitado a la cumbre, algo que atribuye a que Trump "como hombre de negocios" considera que "en cualquier situación existen soluciones de las que ambas partes pueden beneficiarse".

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"Es un enfoque ahistórico de esta guerra y, hasta ahora, no está dando resultados; por desgracia, está sacando a Putin de su aislamiento", ha afirmado el jefe de la diplomacia polaca.

En cambio, ha recordado que Putin tiene en su contra una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes cometidos en la guerra de Ucrania. "No puede entrar en varios países. Estados Unidos no es miembro de la corte, pero Putin no debería ser tratado como un invitado bienvenido mientras continúe librando una guerra de agresión y colonial", ha asegurado.

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POLONIA NO COMPARTIRÁ UNA FOTO

Sobre la participación de Polonia en el encuentro si finalmente participa Putin o el hecho de que líderes europeos compartan una fotografía oficial del evento con el mandatario ruso, Sikorski ha incidido en que participará en las reuniones a nivel de Exteriores donde podría encontrarse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

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"Independientemente de si está o no, tengo intención de participar. La diplomacia es más difícil de lo que parece y, a veces, nos coloca en situaciones incómodas con las que tenemos que saber lidiar", ha reconocido.

De todos modos esboza que habrá algún tipo de coordinación europea para evitar la fotografía con Putin. "Hay margen para hablar con la delegación estadounidense y con los anfitriones. Más aún teniendo en cuenta que otros participantes tampoco van a buscar esa fotografía", ha dicho, para señalar que personalmente no le dará la mano al líder ruso.

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GUERRA EN UCRANIA

Preguntado sobre la marcha de la guerra en Ucrania, Sikorski ha recalcado que Kiev "tiene claramente la sartén por el mango", punto en el que ha aludido a que el Ejército ucraniano tiene su propia capacidad autónoma de lanzar ataques de largo alcance.

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"Está atacando objetivos militares como fábricas de drones y refinerías, y ofrece un alto el fuego mutuo", ha apuntado.

Frente a esto, el ministro de Exteriores polaco ha lamentado que Rusia no ha variado sus objetivos y sigue cerrada a negociar la paz. "Afirma abiertamente que le gustaría conquistar toda Ucrania y aún no ha renunciado, al menos públicamente, a los objetivos de esta guerra", ha afeado.

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