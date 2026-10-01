Aerolíneas israelíes operarán vuelos de repatriación para los israelíes varados en Dubái

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Jerusalén, 1 oct (EFE).- Las aerolíneas israelíes El Al, Arkia e Israir operarán a partir de este viernes vuelos de repatriación para los israelíes que siguen en Dubái, después de que Flydubai suspendiera su ruta con Tel Aviv a raíz del incidente ayer miércoles en el que un piloto apuñaló a otro forzando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

El Ministerio de Transportes de Israel informa en un comunicado sobre estos vuelos de las compañías israelíes, que recibirán una compensación económica por hacerlo por parte del Gobierno israelí, el cual les pide ofrecer a los viajeros varados "precios justos y no aprovecharse de la situación".

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Además, Transportes hace un llamamiento a la aerolínea emiratí Etihad Airways a aumentar sus vuelos desde Abu Dabi, e insta a los viajeros afectados a contactar con Flydubai para pedir compensaciones por alojamiento, reembolso del billete y posible asistencia adicional.

La aerolínea El Al, la principal israelí, destaca en un comunicado que los aviones que salgan de Tel Aviv despegarán sin pasajeros. "El primer vuelo de El Al desde Dubái a Tel Aviv está previsto para mañana, viernes", añade el texto.

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Ayer, en un vuelo desde Dubái con destino a Tel Aviv, se produjo un altercado en la cabina de pilotos, que Israel sitúa como un intento de atentado, durante el que un piloto apuñaló a otro, haciendo que el vuelo cayese en picado cerca de dos minutos y provocando el caos entre los pasajeros.

Unos tres pasajeros, según su propio relato a los medios tras su llegada ayer a Tel Aviv en otro vuelo, inmovilizaron al atacante además de taponar la hemorragia del copiloto herido, mientras que uno de ellos logró estabilizar el avión. En el vuelo, había además dos pilotos adiciones, y uno de ellos tomó entonces los mandos y aterrizó de emergencia en Arabia Saudí.

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Netanyahu aseguró en un videomensaje que el objetivo era "estrellar el avión con sus ocupantes"; una hipótesis preliminar repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo calificó de intento de "ataque terrorista yihadista".

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si el incidente estuvo precedido por una "planificación previa o vínculo con actividades terroristas", según informó la agencia de noticias emiratí WAM. EFE

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