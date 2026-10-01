Rafa Nadal y la rivalidad Sinner-Alcaraz: "Son los mejores, pero nadie puede predecir cuánto durará esa racha"

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El extenista español Rafa Nadal valoró el futuro de la rivalidad entre el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner como algo que "no se puede predecir", ya que cree que dependerá del estado físico de ambos y de la "estabilidad mental", y destacó como su mayor victoria el hecho de levantarse sin dolor después de 20 años "subordinado al deporte".

"Ambos están rindiendo excepcionalmente bien, pero necesitan mantener este nivel durante muchos años. Mucho dependerá de cómo sus cuerpos soporten la exigencia, de su estabilidad mental y de qué jóvenes promesas surjan en los próximos años", valoró Nadal sobre el futuro de la rivalidad entre Sinner y Alcaraz en una entrevista para la revista estadounidense 'Sports Illustrated'. "En este momento, son los mejores jugadores del circuito, pero nadie puede predecir cuánto durará esa racha", añadió.

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El extenista español reconoció que sigue solo los partidos importantes de la ATP, especialmente los del alemán Alexander Zverev, de quien se alegró por su primer 'Grande' en Roland Garros. "Lo más importante fue que se colocó consistentemente en una buena posición en los Grand Slams y llegó a muchos cuartos de final y semifinales. Si mantienes la constancia, tus posibilidades de ganar el título aumentan", valoró sobre el actual número dos del mundo.

"Por diversas razones, a 'Sascha' no le fue bien en los años anteriores: a veces fue culpa suya, a veces su oponente simplemente era mejor, y luego las lesiones se interpusieron en su camino. Basándonos únicamente en su juego, debería haber ganado un título de Grand Slam mucho antes. Eso hace que su logro sea aún más extraordinario: nunca rendirse y siempre volver a intentarlo", añadió sobre la trayectoria de Zverev, asegurando que a partir de ahora jugará los 'Grandes' con "más libertad y valentía".

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Asimismo, el mallorquín advirtió de que, en general, los tenistas "suelen relajarse" tras conseguir los objetivos marcados, ya que es algo "completamente humano", pero también avisó de no deben "bajar la guardia" y seguir trabajando para crear "más oportunidades".

Tras dos años desde su retirada, Nadal recordó su exitosa carrera "con gratitud". "El tenis y la vida me han dado muchísimo. Tuve la inmensa fortuna de poder dedicar mi tiempo a algo que amo con todo mi corazón y de vivir todo lo que soñé de niño. Al final, mi carrera fue mucho más exitosa de lo que jamás hubiera imaginado", subrayó.

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El de Manacor señaló que esa transición fue "muy agradable", después de estar 20 años "subordinado al deporte". "Mi vida está llena de cosas positivas. Tengo a mi familia, muchos proyectos apasionantes y nuevos retos constantemente", destacó. "Desde que terminé mi carrera, quizás he jugado cuatro o cinco veces. La probabilidad de encontrarme en el campo de golf es ahora mucho mayor", continuó.

Sin embargo, Nadal, ganador de 22 'Grand Slams', admitió que su mayor victoria ha sido levantarse ahora cada mañana "sin tanto dolor", ya que era "bastante agotador física y mentalmente" a lo largo de su carrera deportiva. "Estoy bien. Me operaron de la mano hace un tiempo, pero desde entonces prácticamente no he tenido dolor. Estoy contento con mi vida y disfruto cada día, tanto de mi trabajo como del tiempo que puedo pasar con mi familia", destacó.

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Ahora, el mallorquín afronta el reto de organizar su agenda de forma eficaz para aprovechar su tiempo al máximo para dedicarlo a su academia. "Conozco este mundo desde niño y creo firmemente que la educación y el deporte están intrínsecamente ligados. Nuestra tarea no es solo transmitir habilidades atléticas a los jóvenes, sino también prepararlos para la vida con valores positivos", explicó sobre el funcionamiento de la Rafa Nadal Academy.

"Por supuesto que también estamos encantados con nuestro éxito: todo empezó como un pequeño proyecto y hoy contamos con más de 650 empleados a tiempo completo solo en Mallorca. Estoy muy orgulloso de ello", añadió.

Pese a que centra sus esfuerzos en la academia, no descartó entrenar a algún jugador del circuito: "Nunca hay que decir nunca en la vida, pero por ahora no pienso hacerlo. Como ya he mencionado, he estado prácticamente de gira sin parar durante los últimos meses. Sería aún peor si trabajara como entrenador. He disfrutado cada segundo en el circuito, pero ahora es momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida".

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Además de gestionar su propia academia, Nadal se adentró al negocio de los hoteles (la marca hotelera 'ZEL', junto a Meliá) y bromeó sobre abrir su 22º alojamiento en referencia a sus 'Grand Slams' alcanzados. "Para principios de 2027, esperamos tener siete hoteles en funcionamiento. Disfruto mucho de este negocio. Para mí, es una oportunidad para aprender y desarrollarme constantemente", advirtió, mientras que invitó a Federer, Djokovic y Murray a sus hoteles.