Netanyahu elogia al "heroico pasajero" que "evitó otro 11-S" en el indicente de Flydubai

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Redacción internacional, 1 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió en una entrevista con el canal estadounidense Fox News al "heroico pasajero" quien, dijo, "evitó otro 11-S" durante el incidente registrado la víspera en un vuelo de Flydubai.

Netanyahu aseguró que un pasajero israelí entró en la cabina para socorrer al piloto tras haber sido asaltado por su compañero, ayudó a reducir al atacante y niveló el avión antes de que colisionara.

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"Actuó con una valentía tremenda que evitó otro 11-S", señaló, en referencia a los atentados terroristas que en 2001 provocaron la muerte de cerca de 3.000 personas en Estados Unidos.

Netanyahu relacionó el incidente con "propaganda anti-Israel" y aseguró que fue un episodio de "fanatismo y odio de un nivel incalculable", después de que el presentador del programa, Sean Hannity, calificara el enfrentamiento como un episodio de "antisemitismo".

"Desconozco los antecedentes exactos de esta persona, el atacante, pero es evidente que odiaba a los israelíes, ya que iba a matar a unos 170 de ellos en ese avión, suicidándose también", dijo el primer ministro.

Mientras que el Gobierno israelí habla de terrorismo, Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha limitado a describir lo ocurrido como un "incidente de seguridad", a través de su Autoridad General de Aviación Civil, y ha asegurado que continúa investigando.

El vuelo FZ1073 de Flydubai cubría la ruta Dubái-Tel Aviv y, mientras sobrevolaba la frontera entre Jordania y Arabia Saudí, viró y perdió altura bruscamente. La aeronave aterrizó de emergencia en la ciudad saudí de Tabuk, ya que, según la aerolínea emiratí, se produjo un "altercado en la cabina de mando, cuando un piloto apuñaló a otro".

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El primer ministro de Israel había asegurado previamente en un videomensaje que el objetivo era "estrellar el avión con sus ocupantes", una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de "ataque terrorista yihadista".

La empresa confirmó en un comunicado que se había producido "un altercado en la cabina de mando" del avión, pero pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se aclaren las causas.

Flydubai se mostró comprometida "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda la red". EFE