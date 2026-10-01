Casi 1,9 millones de contratos de alquiler podrán prorrogarse hasta 2028, con Madrid y Cataluña a la cabeza

Guardar

Un total de 1.895.676 contratos de alquiler que vencen entre 2026 y 2028 podrán acogerse a la prórroga obligatoria aprobada por el Gobierno, una medida que entrará en vigor este jueves y que permitirá mantener los arrendamientos en las mismas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2028, según estimaciones del Ministerio de Consumo basadas en el panel de hogares.

La medida, incluida en el real decreto ley con medidas en materia de vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, afectará a 751.166 contratos que vencen en 2026, a otros 809.899 cuya finalización está prevista para 2027 y a 334.611 que expiran en 2028.

PUBLICIDAD

Tomando como referencia la media de 2,5 personas por hogar recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la prórroga beneficiará a cerca de cinco millones de personas, según los datos facilitados.

Madrid será la comunidad autónoma con un mayor número de contratos prorrogables, con 402.082, seguida de Cataluña, con 339.088; la Comunitat Valenciana, con 224.372; y Andalucía, con 263.222.

En Cataluña, Barcelona concentrará 248.053 contratos que podrán beneficiarse de la extensión, por delante de Tarragona, con 37.470; Girona, con 34.864; y Lleida, con 18.701.

En la Comunitat Valenciana, Valencia reunirá 120.523 contratos prorrogables, Alicante contará con 76.705 y Castellón con 27.144.

Por su parte, Andalucía sumará 263.222 contratos susceptibles de ser prorrogados. Málaga concentrará 74.050, Sevilla 54.866, Granada 40.069, Cádiz 35.757, Almería 20.876, Córdoba 15.745, Huelva 11.359 y Jaén 10.500.

Canarias será la quinta comunidad con más contratos prorrogables, con 108.252, de los que 61.027 corresponderán a Las Palmas y 47.225 a Santa Cruz de Tenerife. Galicia registrará 111.175 contratos, distribuidos entre A Coruña, con 56.118; Pontevedra, con 32.802; Lugo, con 12.239; y Ourense, con 10.016.

PUBLICIDAD

Castilla y León contará con 94.994 contratos prorrogables. Por provincias, Valladolid sumará 21.860; Salamanca, 17.018; León, 14.542; Burgos, 14.498; Zamora, 6.084; Segovia, 5.986; Ávila, 5.790; Palencia, 5.295; y Soria, 3.921.

En Baleares, la medida afectará a 69.154 contratos, mientras que Aragón contará con 64.272. Dentro de esta comunidad, Zaragoza concentrará 47.665 contratos, Huesca 11.467 y Teruel 5.140.

Castilla-La Mancha registrará 65.797 contratos prorrogables: 24.708 en Toledo, 12.269 en Albacete, 11.071 en Ciudad Real, 11.053 en Guadalajara y 6.696 en Cuenca.

La Región de Murcia sumará 46.819 contratos que podrán prolongarse y el Principado de Asturias, 41.917. Extremadura contará con 30.630, repartidos entre Badajoz, con 17.900, y Cáceres, con 12.730.

Finalmente, Cantabria contabilizará 21.180 contratos prorrogables y La Rioja, 12.721.