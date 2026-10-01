30/09/2026 'Drácula' ha vuelto: Claudia Salas y Asier Etxeandia nos sumergen en el clásico de Bram Stoker. Cuando a principios de verano se anunciaba el lanzamiento de 'Drácula' como ficción sonora por Audible nadie se imaginaba la repercusión que alcanzaría, pero esta nueva adaptación que transforma la novela de Bram Stoker en un thriller psicológico pensado para ser escuchado la merece. Desde hoy, ya puedes sumergirte en esta nueva versión del clásico que, spoiler, promete llevarte al límite. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA AUDIBLE

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Cuando a principios de verano se anunciaba el lanzamiento de 'Drácula' como ficción sonora por Audible nadie se imaginaba la repercusión que alcanzaría, pero esta nueva adaptación que transforma la novela de Bram Stoker en un thriller psicológico pensado para ser escuchado la merece. Desde hoy, ya puedes sumergirte en esta nueva versión del clásico que, spoiler, promete llevarte al límite.

LA FICCIÓN SONORA 'DRÁCULA' YA ESTÁ DISPONIBLE EN AUDIBLE

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El lanzamiento tiene tirada internacional y ya está disponible en español (castellano), inglés, francés, italiano, español neutro y, a partir de 2027, en alemán y portugués de Brasil. Cada adaptación cuenta con un reparto estelar de actores locales, que dan voz a esta nueva versión del famoso clásico: en España, los protagonistas son Claudia Salas y Asier Etxeandia.

Para Claudia, interpretar a Mina ha sido "una experiencia muy especial" porque "es un personaje que transita constantemente entre la vulnerabilidad y la fuerza". Trabajarla desde la voz le ha permitido "descubrir una dimensión muy íntima de la interpretación: cuando desaparece la imagen, cada respiración, cada silencio y cada palabra adquieren un peso enorme", explica. Algo parecido le ha supuesto a Asier Etxeandia, que para dar vida a Drácula "no podías quedarte en la forma, tienes que vivirlo y permitir que tu cuerpo sea un canal", asegura.

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LA FICCIÓN SONORA 'DRÁCULA' DE AUDIBLE CUENTA CON UNA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE VÉRTIGO

La producción española la completan más de 25 actores y actrices, entre los que se encuentran Elvira Mínguez como Van Helsing, Pol Hermoso en el papel de Jonathan, Carlos Serrano como el Dr. Seward, y Loreto Mauleón como Lucy. Junto a ellos, Biel Rossell da vida a Arthur, Carlos González encarna a Renfield, Cristina Plaza es la Sra. Westenra, y Bianca Kovacs asume el rol de la Hermana Agatha, junto a otros. Al frente de esta ambiciosa adaptación se encuentra Carlota Pereda, una de las cineastas más reconocidas del terror español contemporáneo, directora de la aclamada película 'Cerdita' y de su posterior largometraje 'La ermita'.

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A la cabeza de los repartos internacionales, Jonathan Bailey y Ella Purnell (inglés) dan voz a Drácula y Mina, y Omar Sy (francés) y Riccardo Scamarcio (italiano) asumen el papel de Drácula frente a Deva Cassel y Benedetta Porcaroli que serán Mina en cada una de las producciones mencionadas. Otros protagonistas por idioma como Drácula y Mina respectivamente son Matthias Schweighöfer y Jeanne Goursaud (alemán); y José María de Tavira y Esmeralda Pimentel (español neutro).

'DRÁCULA' ESTUVO EN EL FESTIVAL DE VENECIA 2026

'Drácula' fue presentada, junto a Asier Etxeandia y Claudia Salas, en la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, celebrada el pasado mes de septiembre. Un acontecimiento especialmente significativo para Audible, compañía de Amazon y referente mundial en entretenimiento de audio digital -desde audiolibros y podcast hasta series de audio originales-, ya que supuso su debut en el certamen italiano con una ficción sonora de alcance internacional.

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