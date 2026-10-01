Irán dice que Burnham "ladra al árbol equivocado" tras apuntar a Teherán por base militar

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Teherán, 1 oct (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo este jueves al primer ministro británico, Andy Burnham, que está "ladrando al árbol equivocado", después de que éste asegurase que existen “sólidos indicios” de la participación de Irán en el supuesto ataque terrorista frustrado cerca de la base militar británica de Fairford.

“El primer ministro Burnham afirma que el Gobierno del Reino Unido 'puede confirmar nuestra convicción de que creemos que Irán ha tenido algo que ver' en el incidente de la base de la RAF en Fairford”, dijo en X Araqchí.

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“Estás ladrando al árbol equivocado”, espetó el jefe de la diplomacia iraní al líder británico.

Araqchí sostuvo además que Irán tiene la convicción de que “la puesta en libertad de supuestos terroristas que trabajan para Estados extranjeros lo dice todo”, aunque no explicó a qué se refería.

Burnham afirmó el miércoles en declaraciones a la BBC que existen “sólidos indicios” de la participación iraní en el supuesto ataque terrorista frustrado cerca de la base militar de Fairford en el suroeste de Inglaterra, que es utilizada conjuntamente por Estados Unidos.

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Esta es la primera vez que el Gobierno británico apunta abiertamente a Irán en esta operación, aunque los distintos medios británicos ya veían la mano de Teherán desde el domingo.

La embajada iraní en el Reino Unido descartó el lunes “categóricamente” cualquier implicación de su país en esos hechos después de que cinco sospechosos -todos ellos jóvenes británicos de entre 22 y 25 años, y vecinos de Londres- fueran detenidos en las cercanías de la base militar bajo sospecha de delitos de terrorismo y posteriormente liberados bajo fianza. EFE

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