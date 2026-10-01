Los bloqueos de institutos en Francia se trasladan a las universidades

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París, 1 oct (EFE).- Los bloqueos de institutos en Francia, en protesta por las condiciones educativas, se prolongaron este jueves en el país, con imágenes de tensión entre estudiantes y fuerzas del orden, y se trasladaron a algunas universidades.

Los sindicatos estudiantiles indicaron que los alumnos están bloqueado unas diez universidades en ciudades como París, Lyon, Estrasburgo, Montpellier o Marsella, entre otras.

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Además, varios institutos mantuvieron el movimiento lanzado hace varios días en centros de las afueras de París y de nuevo se produjeron escenas violentas a las puertas.

Fue el caso de un instituto de Pantin, a las afueras de la capital, donde se quemaron contenedores a las puertas de un instituto, lo que obligó a la intervención de los bomberos.

En otros, la intervención de los antidisturbios generó escenas de tensión con los estudiantes que se concentraban a las puertas de los institutos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, consideró este miércoles que esos disturbios responden a actos de "violencia urbana" y prometió una intervención policial en cada caso.

Según sus cuentas, 356 institutos fueron bloqueados el miércoles, frente a los 338 del día anterior, y 625 personas fueron detenidas, mientras que 83 agentes resultaron heridos.

La movilización estudiantil, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios o el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo a todo el país.

El Ejecutivo anunció la creación de una plataforma de concertación para debatir sobre esos problemas, pero los sindicatos estudiantiles llamaron a proseguir los bloqueos de centros.

El movimiento ha tomado también una deriva política en plena campaña por las presidenciales del año próximo, sobre todo después de que el candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon apoyara a los manifestantes, lo que le valió críticas del Ejecutivo y de otros postulantes, que lo consideraron un llamamiento a la violencia. EFE

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(foto)(vídeo)