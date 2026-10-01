Egipto acusa de terroristas a los 6 periodistas de medio independiente detenidos

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El Cairo, 1 oct (EFE).- El Ministerio del Interior egipcio acusó este jueves a los seis miembros detenidos de la plataforma independiente de verificación 'Matsadaash' de trabajar para "una página de internet sin licencia" que forma parte de "los comités mediáticos del grupo terrorista Hermanos Musulmanes", mientras el Sindicato de Periodistas egipcio exigió la liberación del equipo de informadores.

"En el marco del seguimiento de los planes del grupo terrorista Hermanos Musulmanes, cuyo objetivo es socavar la estabilidad de la que goza el país mediante la invención de mentiras y la difusión de rumores, se detectó una página de internet sin licencia y gestionada externamente titulada 'Matsadaash' (No lo creas), que difunde noticias falsas y distorsiona los hechos", dijo el ministerio en un comunicado.

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Añadió que la investigación del departamento apuntó a que la página en cuestión "forma parte de los comités mediáticos del grupo terrorista Hermanos Musulmanes y está gestionada por el miembro fugitivo en el extranjero, Abdul Rahman Shukri Ali Abdul Jalil Mansour".

Indicó que esta página "cuenta con la ayuda en el país de varios miembros de la Hermandad que preparan estas noticias falsas y fabricadas y se las envían al mencionado para que se publiquen en la página a cambio de financiación económica que reciben del extranjero".

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La nota confirmó que los seis miembros de la redacción fueron detenidos: "Uno de ellos está afiliado al Sindicato de Periodistas, mientras que los demás no lo están. El presidente del Sindicato de Periodistas fue informado de la detención del periodista y los motivos de la misma. Se iniciaron los procedimientos legales correspondientes".

Los Hermanos Musulmanes fueron declarados grupo terrorista en Egipto en 2013, tras las protestas populares que derivaron en un golpe de Estado contra el presidente Mohamed Mursi, apartado del poder por el actual mandatario, Abdelfatah al Sisi, que accedió a la presidencia en 2014 y desde entonces gobierna el país.

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Desde entonces, Egipto ha perseguido, enjuiciado y encarcelado a cientos de personas presuntamente vinculadas con los Hermanos Musulmanes, a las que acusa de pertenecer a una organización terrorista y de atentar contra la seguridad del Estado, pese a que el grupo se ha desvinculado de actividades violentas.

Ante esto, el Sindicato de Periodistas presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior y un informe ante la Fiscalía, exigiendo la liberación de seis periodistas de la plataforma, así como una "explicación de las circunstancias y los motivos de su detención, así como el lugar donde se encuentran recluidos".

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En el informe presentado por el presidente del sindicato, Jaled al Balshy, se afirmó que las detenciones violaron las garantías estipuladas en sus estatutos, y demás disposiciones legales y constitucionales pertinentes.

Por otra parte, la plataforma publicó en su cuenta oficial de X que han pasado 48 horas sin información sobre los seis periodistas detenidos.

Los seis periodistas, todo el equipo editorial de la plataforma, fueron arrestados uno tras otro durante una serie de redadas de seguridad que comenzaron la noche del lunes 28 de septiembre.

Mohamed Ashraf, Abdullah Qadri, Islam Barakat, Mohamed Adel, Mohamed Mahmoud y Omar Hilal son los informadores detenidos y hacen un trabajo de "investigar noticias, verificar y documentar información, e informar sobre los hechos de acuerdo con los estándares periodísticos establecidos", según la plataforma.

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En su nota, hicieron un llamamiento "a los periodistas en Egipto y en todo el mundo para que exijan la liberación del equipo editorial de 'Matsadaash' y se solidaricen con los seis periodistas cuyo único acto fue ejercer un periodismo" en un entorno "cada vez más difícil y restrictivo para el periodismo independiente".

"El periodismo no es un delito. El ejercicio del periodismo nunca debe ser motivo para privar a los periodistas de su libertad o encarcelarlos", concluyó.EFE