Acuerdo entre PLD Space y la agencia espacial francesa para avanzar en capacidades europeas de lanzamiento desde el CSG

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La empresa aeroespacial PLD Space, con sede en Elche (Alicante), ha firmado un acuerdo con la agencia espacial francesa, el Centre National d'Études Spatiales (CNES), para "apoyar el desarrollo continuo de las capacidades europeas de lanzamiento" en el Centro Espacial de la Guayana (CSG).

El convenio "refuerza la ambición compartida de consolidar el histórico puerto espacial europeo" como "una puerta de acceso al espacio más competitiva, atractiva y multiusuario, capaz de dar servicio tanto a misiones institucionales como a una nueva generación de proveedores de lanzamientos comerciales en Europa".

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Según un comunicado de PLD Space, "esta alianza alinea la hoja de ruta" de sus vehículos de lanzamiento con el "objetivo común" junto al CNES de "avanzar en la infraestructura y las capacidades operativas necesarias para la siguiente fase del ecosistema de lanzamientos en Europa".

Asimismo, ha resaltado que "la cooperación respalda las necesidades de lanzamiento de PLD Space, reforzando a la Guayana Francesa como una plataforma clave para el acceso autónomo, competitivo y resiliente de Europa al espacio".

"Este acuerdo con el CNES refuerza el compromiso a largo plazo de PLD Space con el CSG y con el acceso autónomo de Europa al espacio", ha manifestado al respecto el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez.

Y ha añadido: "Al impulsar la familia de lanzadores Miura junto con la infraestructura y las operaciones necesarias para escalar desde la Guayana Francesa, PLD Space está contribuyendo a la evolución del CSG como el puerto espacial líder a nivel mundial para la próxima generación de servicios de lanzamiento. Este avance estratégico refuerza una hoja de ruta diseñada para dotar a Europa de una capacidad de lanzamiento real, competitiva y resiliente".

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MIURA 5 Y MIURA 9

En este contexto, ambas partes explorarán conjuntamente la viabilidad de albergar una segunda plataforma de lanzamiento en el complejo de ELM-Diamant para dar soporte a las operaciones de Miura 5 y Miura 9, incluidos en el contrato de PLD Space con la Agencia Espacial Europea (ESA) bajo el programa European Launcher Challenge (ELC).

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El acuerdo respalda la integración progresiva de nuevas capacidades privadas europeas de lanzamiento en el histórico puerto espacial europeo. Asimismo, contribuye a crear un entorno de lanzamiento "más abierto y dinámico", incrementando la capacidad operativa, la cadencia de vuelo y las capacidades globales de acceso al espacio de Europa.

Según la empresa aeroespacial, "este acuerdo consolida aún más" su posición "como uno de los operadores privados de lanzamiento europeos que más activamente avanza" en el CSG y "refuerza" su papel "en la construcción de unas capacidades de lanzamiento soberanas, resilientes y competitivas para Europa".

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