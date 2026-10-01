Agencias

Reabre el Consulado de República Dominicana en Venezuela tras más de dos años cerrado

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Santo Domingo, 1 oct (EFE).- El Consulado General de la República Dominicana en Caracas reabrió este jueves sus puertas y comenzó a prestar servicios, después de permanecer más de dos años cerrado tras cuestionar Santo Domingo los resultados de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

"Desde este jueves 1 de octubre el Consulado General de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, reabrió sus puertas e inició la prestación de los servicios consulares dirigidos a ciudadanos dominicanos y extranjeros", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

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La sede, dirigida por el cónsul general Héctor Pastor Vásquez, ofrece desde hoy la totalidad de los servicios correspondientes a sus funciones, entre ellos asistencia y protección a ciudadanos dominicanos, solicitudes de pasaportes, expedición de cartas de ruta, poderes notariales, autorizaciones de viaje y registro de dominicanos. EFE

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