Israel recomendará galardones al Heroísmo Civil a cuatro pasajeros del vuelo de Flydubai

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado este jueves que recomendará para el Premio Presidencial por Heroísmo Civil a cuatro pasajeros israelíes del vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudí el miércoles tras un incidente cuando cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Tel Aviv, entre declaraciones de testigos que apuntan a que el copiloto atacó al piloto para intentar hacerse con el control del aparato con el supuesto objetivo de estrellarlo, extremo no confirmado oficialmente.

"Me siento orgulloso de ustedes y les doy las gracias en nombre del Estado de Israel. Tengo la intención de presentar su historia de heroísmo ante el comité asesor del Premio Presidencial al Heroísmo Civil y recomendar que se les otorgue dicho galardón", ha dicho Herzog durante un encuentro con estos cuatro pasajeros.

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"En un momento en que las vidas de tantas personas corrían peligro, ustedes actuaron sin vacilar, con valentía, ingenio y una extraordinaria responsabilidad mutua", ha señalado. "Se expusieron al riesgo para salvar a otros y evitaron un terrible desastre. Hoy, el mundo entero ha visto el rostro hermoso y valiente de la sociedad israelí", ha destacado.

Herzog ha expresado además su "gratitud y profundo aprecio, en nombre del Estado de Israel", al piloto, identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india. "Su determinación y acciones hicieron posible reducir al atacante y salvaron muchas vidas", ha zanjado.

La aerolínea Flydubai confirmó el miércoles que se produjo "un altercado en la cabina de mando" y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistió en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

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Las alertas saltaron a primera hora del miércoles después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. Asimismo, la alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar.