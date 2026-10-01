Gavin Newsom dice que sus hijos decidirán si se presenta a las presidenciales de 2028

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 sep (EFE).- El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo este miércoles que sus hijos tendrán la última palabra sobre su posible candidatura presidencial en 2028, tras rechazar que él pertenezca al ‘establishment’ del Partido Demócrata.

Newsom fue preguntado hoy por reporteros en Sacramento (California) sobre la posibilidad de lanzar su candidatura a la Casa Blanca, después de posicionarse como una de las figuras demócratas que más le ha hecho oposición al presidente Donald Trump.

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El gobernador comentó que sus cuatro hijos son su "grupo de consulta" y poseen "poder de veto" en sus decisiones, según recogió la revista Político.

Inicialmente los cuatro hijos de Newsom se oponían a la idea de que él se postulara, pero dos de ellos ya han "abandonado la postura del 'no'", señaló.

"Las conversaciones más importantes tienen lugar en casa, alrededor de la mesa", añadió el demócrata.

Las declaraciones se suman a las dadas hoy a la revista Vanity Fair, en las que se consideró como un político "disruptor" y que no pertenece al grupo de poder del Partido Demócrata.

“En el fondo, soy conocido por romper moldes. Nunca he sido partidario del 'statu quo' y suelo asumir riesgos hasta un punto que pocos cargos electos se atreven a alcanzar", señaló el gobernador a la revista.

A mediados de septiembre, Newsom dijo a CNN que descartaría una candidatura presidencial por el Partido Demócrata si la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se postula.

El gobernador del estado más poblado de Estados Unidos, que se ha perfilado como uno de los posibles candidatos, explicó que no quiere hacer “perder el tiempo a nadie”.

Harris aún no ha anunciado sí repetirá en su intento a llegar como presidenta a la Casa Blanca. EFE