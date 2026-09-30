Agencias

Justicia venezolana absuelve a dos periodistas acusados de incitación al odio, dice gremio

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Caracas, 30 sep (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles que la Justicia del país absolvió a los periodistas Luis López y Gabriel González, acusados de los presuntos delitos de instigación e incitación al odio y otros, lo que concluye un proceso judicial de más de dos años.

A través de una publicación en X, recordó que López fue detenido el 14 de junio de 2024 y González el 17 del mismo mes y año. Ambos fueron excarcelados el pasado 14 de enero con medidas cautelares, como prohibición de salida del país, y estaban sometidos a juicios.

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A López le habían imputado los presuntos delitos de asociación para delinquir e instigación al odio, mientras que a González los de incitación al odio y asociación, indicó el SNTP.

"Ahora, en el contexto del diálogo y la exigencia de poner fin a los procesos judiciales contra periodistas, el tribunal emitió la sentencia absolutoria", subrayó el sindicado, en referencia a las negociaciones entre un grupo de exdiputados opositores y el chavismo que comenzaron formalmente en agosto pasado.

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Tras estas dos absoluciones, todavía quedan tres periodistas con causas abiertas -Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas y Rory Branker- que deben presentarse periódicamente ante tribunales y continúan sujetos a restricciones derivadas de sus procesos, recordó el SNTP en una publicación el pasado lunes.

El SNTP insistió en el "cierre definitivo de estas causas y el levantamiento de todas las medidas cautelares".

Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas. EFE

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