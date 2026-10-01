Hoy es noticia en el mundo (00:00 GMT)

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DESTACADOS

1. Un avión de Flydubai con destino a Tel Aviv sufre un "altercado en la cabina" e Israel baraja un intento de secuestro

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EMIRATOS AVIÓN | El piloto y el copiloto del avión se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

- Netanyahu apunta a que uno de los pilotos intentó estrellar el avión de FlyDubai y el ministro de Defensa lo tilda de "intento de atentado yihadista".

- Ministros radicales de Netanyahu llaman a tomar represalias contra el piloto de FlyDubai.

- Qué se sabe de lo que ocurrió en el avión con destino Tel Aviv que aterrizó de emergencia

- Trump dice que habló "extensamente" con Netanyahu sobre el incidente de Flydubai

2. Crece la indignación por una presunta violación grupal en EE.UU.

EEUU VIOLENCIA MACHISTA | Una presunta violación grupal en una universidad de EE.UU. causa indignación

- Legislatura de Nueva York evaluará ley de agresión sexual tras presunta violación grupal

- La Universidad de Cornell hará revisión independiente de su gestión del caso de violación

3. Avanza el caso de Christa Pike

EEUU JUSTICIA | El Supremo de EE.UU. autoriza la ejecución de Christa Pike en Tennessee

4. Crece la tensión diplomática entre Reino Unido y Argentina

- Reino Unido convocó a la embajadora argentina por el arbitraje de Milei sobre las Malvinas

5. El Gobierno británico ya admite una posible vuelta a la Unión Europea

R.UNIDO UE | Burnham no descarta que el Reino Unido regrese a la Unión Europea

- Sánchez y Macron expresan su deseo de dar de nuevo la bienvenida al Reino Unido a la UE

6. Sólidos indicios de la participación de Irán en el atentado frustrado contra la base británica

R.UNIDO TERRORISMO | Burnham dice que hay sólidos indicios de participación iraní en la trama contra la base militar

- Uno de los cinco británicos detenidos por un presunto plan terrorista alertó a la Policía

7. Salen de Irak las tropas extranjeras

IRAK EEUU | Irak anuncia la salida de las tropas extranjeras y celebra "una nueva etapa" en el país.

- Las tropas extranjeras que lucharon contra el EI abandonan Irak: cronología de la misión.

- Trump sobre la salida de Irak: "Este día representa una victoria para Estados Unidos"

CRÓNICA | Los iraquíes celebran la salida de tropas de EEUU: "Ahora somos dueños de nuestro destino".

CRONOLOGÍA | Las tropas extranjeras que lucharon contra el EI abandonan Irak: cronología de la misión.

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

ARGENTINA MAFALDA | El mundo de Mafalda cobra vida en una experiencia inmersiva en Buenos Aires

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | La OMS urge a aplicar un plan de 1.300 millones de dólares para contener el ébola en RDC

LA OTRA NOTICIA

IA INVESTIGACIÓN | Un modelo de IA se impone a los mejores jugadores de un popular juego de estrategia

NUESTROS TEMAS

VENEZUELA CRISIS | El bajo perfil de María Corina Machado en Panamá a la espera de su regreso a Venezuela. Por Giovanna Ferullo Mena y Moncho Torres desde Ciudad de Panamá.

Redacción EFE Internacional

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