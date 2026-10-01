España impulsa una alianza iberoamericana sobre IA en la cumbre regional de la OCDE para Latinoamérica

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La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha defendido este jueves crear la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial para que el desarrollo tecnológico represente una "oportunidad económica y social" que mejore la vida de los ciudadanos.

"Los asuntos que tenemos encima de la mesa no son puramente tecnológicos: son cuestión de capacidad, sinergias, infraestructuras y ecosistemas, de hacia dónde remamos y si lo hacemos juntos", ha afirmado González en la undécima Cumbre Ministerial del Programa Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Latinoamérica.

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Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Gobierno español tiene como prioridad conseguir que la IA se incorpore de forma efectiva a las empresas y a la economía, favoreciendo la innovación, la competitividad y la integración económica de la región.

Así, González ha mencionado el 'Plan IA 360' de España, sus dos factorías de IA, el Plan de Impulso de los Espacios de Datos Sectoriales, el desarrollo del 'sandbox' regulatorio para aportar confianza y seguridad a las empresas, el Plan Nacional de Competencias Digitales para reforzar la formación o el 'Kit Digital' como política para la digitalización a gran escala de las pymes.

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En materia formativa y de derechos, la secretaria de Estado ha propuesto utilizar estas herramientas para transformar el modelo educativo sin reemplazar el factor humano, aplicando criterios de transparencia, supervisión y mitigación de riesgos mediante organismos como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y modelos abiertos como 'ALIA'.

Del mismo modo, ha trasladado la experiencia española en la protección de los menores en internet y ha invitado a los gobiernos latinoamericanos a sumarse a la Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la IA.

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González ha participado en la mesa redonda junto a la viceministra de Economía de Panamá, Eida Gabriela Sáiz; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, Rodrigo Arim; y el especialista sénior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fernando Vargas.

CAMINO AL I FORO DIGITAL IBEROAMERICANO

La Cumbre Ministerial sobre Innovación Inclusiva y la Revolución de la Inteligencia Artificial proporciona una plataforma para compartir buenas prácticas y promover acciones de crecimiento inclusivo; innovación y transferencia de tecnología y habilidades; y de productividad impulsadas por IA.

La participación de España en dicho encuentro es parte del camino al I Foro Digital Iberoamericano que se celebrará el 3 de noviembre en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid.

González ha propuesto que la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial esté impulsada por España junto a la Comunidad Iberoamericana y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Esta entente se centraría en supercomputación, datos y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).

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