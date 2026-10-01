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El 'Tour Eternos 2027' de David Bisbal confirma las primeras 15 fechas en España

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El artista David Bisbal ha desvelado las primeras fechas de su Tour Eternos en España 2027, su próxima gira mundial que arrancará el próximo 6 de octubre en Santiago de Chile y recorrerá más de 20 ciudades en América.

Ahora, el cantante ha confirmado las primeras 15 fechas en España, cuya primera parada será el 22 de mayo en Valencia.

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A partir de ahí, recorrerá ciudades como Bilbao (29 de mayo), A Coruña (4 de junio), Barcelona (11 de junio), Zaragoza (12 de junio), Murcia (19 de junio), Albacete (22 de junio), Granada (25 de junio), Almería (26 de junio), Madrid (1 de julio), Alicante (10 de julio), Villanueva de la Serena (17 de julio), Fuengirola (22 de julio) y Sevilla (9 de septiembre).

En un comunicado, la organización ha explicado que el nuevo proyecto de Bisbal revive grandes clásicos de la música en español "y los lleva a un nuevo universo sonoro".

La venta de localidades para el público en general comenzará este viernes, 2 de octubre, a partir de las 14.00 horas en 'davidbisbal.com' y El Corte inglés, con precios que oscilan entre los 48 euros y los 80 euros.

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