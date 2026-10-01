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El paro en la UE encadena siete meses en el 6,1 % y España repite en segundo lugar

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Bruselas, 1 oct (EFE).- El desempleo en la Unión Europea (UE) y en la eurozona se mantuvo estable en agosto, en el 6,1 % y el 6,4 %, respectivamente, mientras que España repite como segundo país con más paro del bloque, con una tasa del 10 %, detrás de Finlandia (10,3 %), según los datos publicados este jueves por la oficina europea de estadística, Eurostat.

En comparación con agosto de 2025, el paro subió una décima en la UE, desde el 6,0 %, y también una décima en la zona euro, desde el 6,3 %.

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En términos absolutos, Eurostat calculó que el número de desempleados en la UE asciende a 13,6 millones, unas 12.000 personas más que en julio y 348.000 más que hace un año. En la zona euro la cifra ronda los 11,36 millones, con un incremento de 26.000 personas respecto al mes anterior y de 267.000 en el cómputo interanual.

Por encima de la media comunitaria, y por detrás de Finlandia y España, se sitúan Suecia (8,7 %), Francia (8,2 %), Estonia (8 %), Grecia (7,4 %), Letonia y Luxemburgo (7,3 % ambos), Austria (6,7 %), Rumanía (6,4 %) e Italia (6,2 %).

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En el otro extremo, los menores niveles de paro corresponden a República Checa (3,2 %), Polonia, Malta y Eslovenia (3,4 % los tres), Bulgaria (3,5 %), Alemania y Países Bajos (4 % ambos), Chipre (4,1 %), Croacia (4,3 %) y Hungría (4,7 %).

Con los datos de agosto, el paro suma siete meses seguidos sin variación, desde febrero, tanto en la UE (6,1 %) como en la eurozona (6,4 %).

El paro entre los menores de 25 años subió una décima en la UE, hasta el 15,4 %, mientras que en la eurozona bajó una décima, hasta el 15 %.

Eurostat contabilizó 2,973 millones de jóvenes desempleados en la UE, de los que 2,391 millones correspondían a la zona euro. En términos mensuales, la cifra aumentó en 13.000 personas en la UE y disminuyó en 9.000 en la eurozona; frente a agosto de 2025, subió en 19.000 y en 38.000, respectivamente.

Estonia (28,4 %), Suecia (23,8 %) y Finlandia (23,3 %) encabezaron la lista de mayor paro juvenil entre los países con datos disponibles en agosto, seguidas de España (22,7 %); frente a Alemania (7,4 %), Países Bajos (8,8 %) y Malta (9,7 %), con las tasas más reducidas.

En cuanto a la brecha de género, el paro femenino en la UE se mantiene en el 6,4 %, frente al 5,9 % de los hombres. En la zona euro, la tasa es del 6,7 % para ellas y del 6,2 % para ellos, también sin cambios respecto a julio.

Las mayores diferencias entre sexos se observan en Grecia (4,9 % hombres frente a 10,3 % mujeres) y España (8,9 % frente a 11,3 %), seguidas de Italia (5,7 % frente a 6,8 %) y Portugal (5,2 % frente a 6,3 %). La relación se invierte en Letonia (8 % hombres frente a 6,7 % mujeres), Croacia (4,8 % frente a 3,7 %) y Bélgica (6,4 % frente a 5,4 %). EFE

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