Del surrealismo a los diamantes, en la semana de la moda parisina

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Abraham de Amézaga

París, 1 oct (EFE).- La fantasía surrealista y los diamantes han sido las grandes estrellas en la última parte de la jornada de este jueves en la semana de la moda parisina, con los desfiles de Schiaparelli, por un lado, y el de Messika, por el otro.

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En Schiaparelli, y de la mano de Daniel Roseberry, se ha vuelto a incluir como era de esperar el ingrediente surrealista, por medio de pendientes, botones, y hasta gafas de sol con exageradas formas.

El dorado, símbolo del poder y la riqueza, continúa bañando figuras que recuerdan a fetiches de la fundadora de la casa, la italiana Elsa Schiaparelli (1890-1973).

En un decorado inspirado en un cabaret de los años 40, y bajo lámparas igualmente doradas como en el desfile de Saint Laurent del martes, se ha visto una colección en la que los bordados estaban presentes.

Un prêt-à-porter para la primavera-verano de 2027 que bebe de la alta costura y donde no han faltado vestidos, así como espectaculares chaquetas.

Las modelos que han desfilado con cada uno de los looks no han ocultado sus gestos. Vuelven a reivindicar, por fortuna, que son seres humanos y no simples perchas.

En la paleta de colores, cabe citar el blanco, negro y 'nude', entre otros.

Por la noche, Messika ha organizado una gran fiesta en Grand Palais de París para dar a conocer su última colección de Alta Joyería. En ella las grandes piezas de diamantes y las piedras de color han sido las protagonistas.

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La creadora de la firma, Valérie Messika, ha presentado ‘Terres de contrastes’ (Tierras de contrastes), su nueva gama, dentro de la semana de la moda parisiense, aunque fuera del calendario.

Y lo ha hecho por medio de un desfile, en el que han participado rostros conocidos como Adriana Lima o Irina Shayk.

Se vieron collares, algunos de varias vueltas; brazaletes, anillos y pendientes, que eran al mismo tiempo un homenaje a Botsuana, inspirador país del continente africano para la casa. EFE