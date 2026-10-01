Inversión extranjera en Ecuador se duplica en primer semestre con 715 millones de dólares

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Quito, 1 oct (EFE).- Ecuador recibió 715,5 millones de dólares en inversión extranjera directa entre enero y junio de 2026, un 101,3 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando registró 355 millones de dólares, según datos del Banco Central de Ecuador (BCE) difundidos este jueves por el Gobierno.

El monto supone el segundo valor más alto registrado para un primer semestre entre 2016 y 2026, solo por detrás de los 814,6 millones de dólares alcanzados en los primeros seis meses de 2022, señaló el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo -en un comunicado-.

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Cuatro actividades concentraron aproximadamente el 83,4 % de la inversión extranjera directa recibida por Ecuador en el primer semestre del año: comercio, con 161,6 millones de dólares; industria manufacturera, con 155,7 millones; servicios prestados a empresas, con 152,9 millones; y agricultura, silvicultura, caza y pesca, con 126,4 millones de dólares.

La industria manufacturera recibió cerca de cuatro veces más inversión que en el primer semestre de 2025, al pasar de 38,7 millones de dólares a 155,7 millones de dólares; mientras que en el comercio la cifra pasó de 48,2 millones a 161,6 millones de dólares.

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También aumentó la inversión en los servicios prestados a empresas, de sesenta millones de dólares a los 152,9 millones, mientras que agricultura, silvicultura, caza y pesca registraron un incremento interanual del 73,6 %.

Solo entre abril y junio, Ecuador recibió 237,9 millones de dólares de inversión extranjera directa, frente a los 114,7 millones del mismo trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 107,5 %. EFE