Argentina lidera caída en ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe

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Buenos Aires, 1 oct (EFE).- Argentina es el país que más cayó en el ranking de universidades de América Latina y el Caribe elaborado por Quacquarelli Symonds (QS), con 17 establecimientos que descendieron en la tabla y en un "entorno de restricciones económicas y presupuestarias", según informó este jueves la firma.

El país suramericano cuenta con 46 universidades en el ranking, de las cuales 17 bajaron posiciones, ocho subieron y veinte se mantuvieron estables, lo que supone una fuerte caída respecto de la edición anterior y la mayor entre los sistemas de educación superior de la región con al menos diez instituciones incluidas en la clasificación.

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QS atribuyó el descenso de las universidades argentinas a un contexto de "restricciones económicas y presupuestarias" y señaló también una "continua debilidad en la producción de investigación".

Estos resultados se conocen en un contexto de fuerte caída del financiamiento público de la ciencia y la educación superior desde la asunción, en diciembre de 2023, del presidente argentino Javier Milei.

Pese a este retroceso general, la Universidad de Buenos Aires (UBA) conservó el décimo lugar regional y se mantuvo como la única argentina entre las diez mejores universidades de América Latina y el Caribe, mientras que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se ubicó en el puesto 21, la Universidad Austral en el 25 y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el 30, cuatro posiciones por encima de su lugar del año pasado.

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La UBA destaca en la clasificación por su reputación académica y entre empleadores, mientras que registró un puntaje inferior al de las universidades líderes en citaciones por artículo y artículos por profesor.

La publicación de este jueves se produce además en medio de conflicto de larga data entre las universidades públicas argentinas y el Gobierno de Milei por el financiamiento del sistema de educación pública superior, que ha incluido masivas movilizaciones y huelgas en los principales establecimientos.

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El presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,428 % del PIB -su menor nivel desde 1989-, desde el 0,526 % en 2025 y el 0,718 % en 2023, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

En 2024 y 2025 el Congreso argentino aprobó leyes para incrementar los fondos destinados a las universidades públicas, pero Milei vetó ambas iniciativas.

En el caso de la segunda, aunque el Parlamento rechazó el veto, el Gobierno se ha negado a aplicar la norma y apeló ante la Corte Suprema los fallos judiciales que le obligan hacerlo.

La edición 2027 del ranking QS evalúa 517 universidades de 27 países de América Latina y el Caribe a partir de ocho indicadores, entre ellos reputación académica, reputación entre empleadores, relación entre profesores y estudiantes, producción y citación de investigaciones, personal con doctorado e investigación internacional. EFE

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