Sánchez afirma que no dará un paso atrás en vivienda y Junts se retratará junto a PP y Vox

Guardar

Madrid, 2 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado tras la petición de Junts de que retire los dos reales decretos sobre vivienda, que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás, y subraya que esa formación política se retratará en el Congreso junto al PP y Vox.

Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha salido al paso de esa petición de Junts y ha recalcado que "ha llegado la hora de la verdad".

PUBLICIDAD

"PP, Junts y Vox, deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", añade.

El jefe del Ejecutivo afirma que los decretos sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios".