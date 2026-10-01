CAF aprueba 120 millones de dólares para impulsar la transición energética en Uruguay

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Montevideo, 1 oct (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó una línea de crédito de hasta 120 millones de dólares a la petrolera estatal uruguaya Ancap para su plan de inversiones, con el propósito de impulsar la transición energética en el país suramericano, según informó este jueves la entidad.

Esta decisión "tiene por objeto financiar proyectos ambientales, de eficiencia operativa, de seguridad de activos críticos y de diversificación estratégica, según las necesidades de ejecución de la empresa, con beneficios que alcanzarán al abastecimiento y seguridad a todo el país", indicó un comunicado del CAF.

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Según se detalla, el plan está enfocado en cuatro pilares: el medioambiental, destacándose "la reducción de emisiones de la refinería y un uso más eficiente del agua"; el de eficiencia operativa; el de seguridad de activos críticos, renovando infraestructura para el transporte, almacenamiento y control de calidad del crudo y sus derivados; y el de diversificación estratégica para la producción de combustibles más limpios.

"Uruguay es un referente regional en energías renovables y avanzar en la modernización y transformación de su matriz energética demuestra que la seguridad energética y la descarbonización pueden avanzar de la mano", sostuvo el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, en declaraciones recogidas en el documento.

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El CAF da cuenta de que Ancap opera en la actualidad la única refinería de ese país, "en un contexto en el que los derivados del petróleo, si bien tienen una participación significativamente menor al promedio de la región, continúan representando cerca del 35 % del consumo energético nacional".

El banco entiende que infraestructura de la empresa uruguaya "necesita ser renovada para garantizar la continuidad del abastecimiento", así como "la política energética uruguaya plantea la necesidad de acompañar la descarbonización, la eficiencia y la electrificación de los consumos".

El plan de inversiones que respalda el banco responde a ambas necesidades y prevé aprovechar "las capacidades industriales, logísticas y comerciales de la empresa para diversificarse a largo plazo hacia energéticos de menor intensidad de carbono". EFE